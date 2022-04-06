https://ria.ru/20220406/diplomatiya-1782102226.html
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга - РИА Новости, 06.04.2022
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга
Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:02
в мире
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россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.Всего, согласно информации, размещенной на сайте посольства, в миссии РФ работают шесть человек.
https://ria.ru/20220406/norvegiya-1782089214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, люксембург (государство), россия, санкции в отношении россии
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга
Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломата из Люксембурга