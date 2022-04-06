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Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга - РИА Новости, 06.04.2022
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Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга - РИА Новости, 06.04.2022
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга
Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:02
в мире
люксембург (государство)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.Всего, согласно информации, размещенной на сайте посольства, в миссии РФ работают шесть человек.
https://ria.ru/20220406/norvegiya-1782089214.html
люксембург (государство)
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в мире, люксембург (государство), россия, санкции в отношении россии
15:02 06.04.2022
 
Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга

Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломата из Люксембурга

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.
Всего, согласно информации, размещенной на сайте посольства, в миссии РФ работают шесть человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:20
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
 
В миреЛюксембург (государство)РоссияСанкции в отношении России
 
 
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