https://ria.ru/20220406/diplomatiya-1782102226.html

Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга

Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга - РИА Новости, 06.04.2022

Россия ответит на высылку дипломата из Люксембурга

Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:02

2022-04-06T15:02

2022-04-06T15:02

в мире

люксембург (государство)

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата из Люксембурга, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.Всего, согласно информации, размещенной на сайте посольства, в миссии РФ работают шесть человек.

https://ria.ru/20220406/norvegiya-1782089214.html

люксембург (государство)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, люксембург (государство), россия, санкции в отношении россии