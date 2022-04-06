https://ria.ru/20220406/diplomatiya-1782007586.html

В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов

В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:24

2022-04-06T08:24

2022-04-06T08:41

в мире

оон

совет безопасности оон

мария захарова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал."Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, уж тем более когда речь идёт о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики последние годы, он удручает со стороны западного блока в "пятерке" постоянных членов", - сказала она в эфире радио Sputnik."Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН", - пояснила она.

https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, совет безопасности оон, мария захарова