https://ria.ru/20220406/diplomatiya-1782007586.html
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:24
2022-04-06T08:24
2022-04-06T08:41
в мире
оон
совет безопасности оон
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал."Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, уж тем более когда речь идёт о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики последние годы, он удручает со стороны западного блока в "пятерке" постоянных членов", - сказала она в эфире радио Sputnik."Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН", - пояснила она.
https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c9f4d8c63ead679b81b0613ccdeb535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совет безопасности оон, мария захарова
08:24 06.04.2022 (обновлено: 08:41 06.04.2022)
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов
Представитель МИД Захарова указала на низкий профессиональный уровень западных дипломатов