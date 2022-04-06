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В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:24
2022-04-06T08:41
в мире
оон
совет безопасности оон
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал."Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, уж тем более когда речь идёт о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики последние годы, он удручает со стороны западного блока в "пятерке" постоянных членов", - сказала она в эфире радио Sputnik."Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН", - пояснила она.
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в мире, оон, совет безопасности оон, мария захарова
08:24 06.04.2022 (обновлено: 08:41 06.04.2022)
 
В МИД указали на низкий профессиональный уровень западных дипломатов

Представитель МИД Захарова указала на низкий профессиональный уровень западных дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения России из СБ ООН, заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал.
"Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, уж тем более когда речь идёт о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики последние годы, он удручает со стороны западного блока в "пятерке" постоянных членов", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН", - пояснила она.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:21
МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов
 
В миреООНСовет Безопасности ООНМария Захарова
 
 
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