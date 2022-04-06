https://ria.ru/20220406/chekhiya-1782192329.html

Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов

Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2022

Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов

Правительство Чехии одобрило направление военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов), сообщило вечером в среду Чешское РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:31

2022-04-06T22:31

2022-04-06T22:31

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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило направление военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов), сообщило вечером в среду Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову."Правительство одобрило поставку военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон. Об этом сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова без уточнения о том, какого рода материалы имеются в виду. Одновременно кабмин одобрил ускорение закупки военных материалов и некоторых модернизационных проектов на 2022-2024 годы на сумму 48 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

https://ria.ru/20220406/drony-kamikadze-1782189229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, луганская народная республика, чехия