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Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/chekhiya-1782192329.html
Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов
Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 06.04.2022
Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов
Правительство Чехии одобрило направление военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов), сообщило вечером в среду Чешское РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:31
2022-04-06T22:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
луганская народная республика
чехия
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило направление военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов), сообщило вечером в среду Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову."Правительство одобрило поставку военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон. Об этом сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова без уточнения о том, какого рода материалы имеются в виду. Одновременно кабмин одобрил ускорение закупки военных материалов и некоторых модернизационных проектов на 2022-2024 годы на сумму 48 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
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в мире, россия, киев, луганская народная республика, чехия
22:31 06.04.2022
 
Кабмин Чехии одобрил военную помощь Украине на шесть миллионов долларов

ТВ: кабмин Чехии одобрил направление военной помощи Украине на шесть миллионов долларов

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкТанк Т-84У "Оплот" Вооруженных сил Украины
Танк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Танк Т-84У "Оплот" Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило направление военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов), сообщило вечером в среду Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.
"Правительство одобрило поставку военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон. Об этом сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова без уточнения о том, какого рода материалы имеются в виду. Одновременно кабмин одобрил ускорение закупки военных материалов и некоторых модернизационных проектов на 2022-2024 годы на сумму 48 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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