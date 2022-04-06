Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782158699.html
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает инцидент со своим посольством в Бухаресте как "чудовищный" и... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:09
2022-04-06T18:22
россия
москва
бухарест
в мире
румыния
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782036479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28730655b4c88abdb41cd83c38618cfa.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает инцидент со своим посольством в Бухаресте как "чудовищный" и считает его преступлением."Как чудовищный", - сказала она, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать инцидент в румынской столице. Она заметила, что "это преступление не инцидент, потому что оно поставило под угрозу безопасность российских загранучреждений, местный гражданин тоже погиб". При этом Захарова обратила внимание, что каждый день идет "оголтелая кампания", "каждый день сумасшедшая пропаганда во всех СМИ, причем много лет".Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. По данным жандармерии Румынии, водитель протаранил посольство намеренно и погиб после того, как сам себя поджег. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено. В посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды".
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782093798.html
россия
москва
бухарест
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782036479_148:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_04bee76cb9d2cb87886067c68c52f3a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, бухарест, в мире, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:09 06.04.2022 (обновлено: 18:22 06.04.2022)
 
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением

Захарова назвала попытку протаранить ворота посольства в Бухаресте преступлением

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает инцидент со своим посольством в Бухаресте как "чудовищный" и считает его преступлением.
"Как чудовищный", - сказала она, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать инцидент в румынской столице. Она заметила, что "это преступление не инцидент, потому что оно поставило под угрозу безопасность российских загранучреждений, местный гражданин тоже погиб". При этом Захарова обратила внимание, что каждый день идет "оголтелая кампания", "каждый день сумасшедшая пропаганда во всех СМИ, причем много лет".
Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. По данным жандармерии Румынии, водитель протаранил посольство намеренно и погиб после того, как сам себя поджег. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено. В посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды".
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:40
Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте
 
РоссияМоскваБухарестВ миреРумынияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала