https://ria.ru/20220406/bukharest-1782158699.html

В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением

В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает инцидент со своим посольством в Бухаресте как "чудовищный" и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:09

2022-04-06T18:09

2022-04-06T18:22

россия

москва

бухарест

в мире

румыния

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает инцидент со своим посольством в Бухаресте как "чудовищный" и считает его преступлением."Как чудовищный", - сказала она, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать инцидент в румынской столице. Она заметила, что "это преступление не инцидент, потому что оно поставило под угрозу безопасность российских загранучреждений, местный гражданин тоже погиб". При этом Захарова обратила внимание, что каждый день идет "оголтелая кампания", "каждый день сумасшедшая пропаганда во всех СМИ, причем много лет".Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. По данным жандармерии Румынии, водитель протаранил посольство намеренно и погиб после того, как сам себя поджег. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено. В посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды".

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782093798.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, бухарест, в мире, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова