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Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/bridgerton-1782036954.html
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix - РИА Новости, 06.04.2022
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:51
2022-04-06T15:51
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом сообщает Deadline. Однако опередить корейский проект "Игра в кальмара" ему не удалось. Стриминговый хит продолжает удерживать лидерство с 571,8 миллионами часов просмотров. Такого результата проект достиг за неделю с 27 сентября. Действие "Бриджертонов" разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главный герой второго сезона — Энтони. Он самый старший из братьев в большой и дружной семье английских аристократов. В новых сериях юноша пытается найти себе жену. И при выборе руководствуется не чувствами, а голосом разума. Идеальной кандидаткой может быть Эдвина Шарма. Но ее родственники против их союза. Второй сезон "Бриджертонов" вышел 25 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
15:51 06.04.2022
 
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix

Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов

© NetflixКадр из тизера второго сезона сериала "Бриджертоны"
Кадр из тизера второго сезона сериала Бриджертоны
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом сообщает Deadline.
Однако опередить корейский проект "Игра в кальмара" ему не удалось. Стриминговый хит продолжает удерживать лидерство с 571,8 миллионами часов просмотров. Такого результата проект достиг за неделю с 27 сентября.
Действие "Бриджертонов" разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главный герой второго сезона — Энтони. Он самый старший из братьев в большой и дружной семье английских аристократов. В новых сериях юноша пытается найти себе жену. И при выборе руководствуется не чувствами, а голосом разума. Идеальной кандидаткой может быть Эдвина Шарма. Но ее родственники против их союза.
Второй сезон "Бриджертонов" вышел 25 марта.
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