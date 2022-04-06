https://ria.ru/20220406/bridgerton-1782036954.html

Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix

Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix - РИА Новости, 06.04.2022

Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix

Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:51

2022-04-06T15:51

2022-04-06T15:51

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом сообщает Deadline. Однако опередить корейский проект "Игра в кальмара" ему не удалось. Стриминговый хит продолжает удерживать лидерство с 571,8 миллионами часов просмотров. Такого результата проект достиг за неделю с 27 сентября. Действие "Бриджертонов" разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главный герой второго сезона — Энтони. Он самый старший из братьев в большой и дружной семье английских аристократов. В новых сериях юноша пытается найти себе жену. И при выборе руководствуется не чувствами, а голосом разума. Идеальной кандидаткой может быть Эдвина Шарма. Но ее родственники против их союза. Второй сезон "Бриджертонов" вышел 25 марта.

https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix