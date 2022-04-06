https://ria.ru/20220406/bridgerton-1782036954.html
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix - РИА Новости, 06.04.2022
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:51
2022-04-06T15:51
2022-04-06T15:51
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом сообщает Deadline. Однако опередить корейский проект "Игра в кальмара" ему не удалось. Стриминговый хит продолжает удерживать лидерство с 571,8 миллионами часов просмотров. Такого результата проект достиг за неделю с 27 сентября. Действие "Бриджертонов" разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главный герой второго сезона — Энтони. Он самый старший из братьев в большой и дружной семье английских аристократов. В новых сериях юноша пытается найти себе жену. И при выборе руководствуется не чувствами, а голосом разума. Идеальной кандидаткой может быть Эдвина Шарма. Но ее родственники против их союза. Второй сезон "Бриджертонов" вышел 25 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Второй сезон "Бриджертонов" установил рекорд на Netflix среди англоязычных сериалов. За последние семь дней он собрал 251,7 миллионов часов просмотров. Об этом сообщает
Deadline.
Однако опередить корейский проект "Игра в кальмара" ему не удалось. Стриминговый хит продолжает удерживать лидерство с 571,8 миллионами часов просмотров. Такого результата проект достиг за неделю с 27 сентября.
Действие "Бриджертонов" разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главный герой второго сезона — Энтони. Он самый старший из братьев в большой и дружной семье английских аристократов. В новых сериях юноша пытается найти себе жену. И при выборе руководствуется не чувствами, а голосом разума. Идеальной кандидаткой может быть Эдвина Шарма. Но ее родственники против их союза.
Второй сезон "Бриджертонов" вышел 25 марта.