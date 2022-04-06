https://ria.ru/20220406/bolgariya-1782086991.html

В Болгарии обсуждают предложение объявить Митрофанову персоной нон грата

В Болгарии обсуждают предложение объявить Митрофанову персоной нон грата - РИА Новости, 06.04.2022

В Болгарии обсуждают предложение объявить Митрофанову персоной нон грата

Правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов объявить персоной нон грата российского посла Элеонору Митрофанову, сообщает телеканал Nova со ссылкой на РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:09

2022-04-06T14:09

2022-04-06T14:15

болгария

в мире

россия

элеонора митрофанова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов объявить персоной нон грата российского посла Элеонору Митрофанову, сообщает телеканал Nova со ссылкой на вице-премьера Асена Василева.С требованием выслать из страны посла РФ в связи с провокацией в украинской Буче ранее выступила парламентская фракция "Демократическая Болгария". По словам Василева, совет министров может озвучить свою позицию относительно Митрофановой уже в среду.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".

https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html

https://ria.ru/20220405/posol-1781822749.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, в мире, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии