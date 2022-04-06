https://ria.ru/20220406/biooruzhie-1782148058.html

США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны

США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны

Россия неоднократно указывала на нарушения "рядом государств" своих обязательств по нераспространению биологического оружия и предпринимает усилия по созданию... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:39

2022-04-06T17:39

2022-04-06T17:39

кириллов

украина

гаага

министерство обороны сша

организация по запрещению химического оружия

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. Россия неоднократно указывала на нарушения "рядом государств" своих обязательств по нераспространению биологического оружия и предпринимает усилия по созданию юридического механизма контроля, но эта инициатива блокируется США, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."Российская Федерация неоднократно указывала на нарушения рядом государств своих обязательств по нераспространению биологического оружия", - сказал он на неформальном заседании Совета безопасности ООН в контексте обнаруженных на Украине биологических лабораторий Пентагона.Кириллов напомнил, что основным международным документом в данной области является Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года. По его словам, в отличие от Конвенции по запрещению химического оружия, она не имеет четкого механизма проверки ее соблюдения, отсутствует постоянно действующий контролирующий орган.К контролю за биооружием не имеет отношения ни существующий механизм генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, ни Женевский протокол 1925 года, ни Организация по запрещению химического оружия, расположенная в Гааге, уточнил российский военачальник."Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, однако указанная инициатива вот уже более 20 лет последовательно блокируется США", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20220331/oruzhie-1781125485.html

https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html

кириллов

украина

гаага

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кириллов, украина, гаага, министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия, оон