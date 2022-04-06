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США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
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США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны
США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны
Россия неоднократно указывала на нарушения "рядом государств" своих обязательств по нераспространению биологического оружия и предпринимает усилия по созданию... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:39
2022-04-06T17:39
кириллов
украина
гаага
министерство обороны сша
организация по запрещению химического оружия
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. Россия неоднократно указывала на нарушения "рядом государств" своих обязательств по нераспространению биологического оружия и предпринимает усилия по созданию юридического механизма контроля, но эта инициатива блокируется США, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."Российская Федерация неоднократно указывала на нарушения рядом государств своих обязательств по нераспространению биологического оружия", - сказал он на неформальном заседании Совета безопасности ООН в контексте обнаруженных на Украине биологических лабораторий Пентагона.Кириллов напомнил, что основным международным документом в данной области является Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года. По его словам, в отличие от Конвенции по запрещению химического оружия, она не имеет четкого механизма проверки ее соблюдения, отсутствует постоянно действующий контролирующий орган.К контролю за биооружием не имеет отношения ни существующий механизм генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, ни Женевский протокол 1925 года, ни Организация по запрещению химического оружия, расположенная в Гааге, уточнил российский военачальник."Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, однако указанная инициатива вот уже более 20 лет последовательно блокируется США", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220331/oruzhie-1781125485.html
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кириллов
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кириллов, украина, гаага, министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия, оон
17:39 06.04.2022
 
США не дают создать механизм контроля за биооружием, заявили в Минобороны

Представитель Минобороны Кириллов: США не дают создать механизм контроля за биооружием

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. Россия неоднократно указывала на нарушения "рядом государств" своих обязательств по нераспространению биологического оружия и предпринимает усилия по созданию юридического механизма контроля, но эта инициатива блокируется США, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов.
"Российская Федерация неоднократно указывала на нарушения рядом государств своих обязательств по нераспространению биологического оружия", - сказал он на неформальном заседании Совета безопасности ООН в контексте обнаруженных на Украине биологических лабораторий Пентагона.
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Кириллов напомнил, что основным международным документом в данной области является Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года. По его словам, в отличие от Конвенции по запрещению химического оружия, она не имеет четкого механизма проверки ее соблюдения, отсутствует постоянно действующий контролирующий орган.
К контролю за биооружием не имеет отношения ни существующий механизм генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, ни Женевский протокол 1925 года, ни Организация по запрещению химического оружия, расположенная в Гааге, уточнил российский военачальник.
"Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, однако указанная инициатива вот уже более 20 лет последовательно блокируется США", - добавил Кириллов.
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КирилловУкраинаГаагаМинистерство обороны СШАОрганизация по запрещению химического оружияООН
 
 
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