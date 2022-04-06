https://ria.ru/20220406/biooruzhie-1782143485.html
США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны
США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны
США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:25
2022-04-06T17:25
2022-04-06T17:25
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН."Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира", - сказал он.Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции."Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html
https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, министерство обороны сша
США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что США наращивают свой военно-биологический потенциал