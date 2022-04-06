https://ria.ru/20220406/biooruzhie-1782143485.html

США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны

США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

США наращивают свой военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны

США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:25

2022-04-06T17:25

2022-04-06T17:25

в мире

россия

китай

министерство обороны сша

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН."Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира", - сказал он.Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции."Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html

https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html

россия

китай

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, министерство обороны сша