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Более 400 беженцев из Донбасса прибыли в Астраханскую область - РИА Новости, 06.04.2022
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Более 400 беженцев из Донбасса прибыли в Астраханскую область
Более 400 беженцев из Донбасса прибыли в Астраханскую область - РИА Новости, 06.04.2022
Более 400 беженцев из Донбасса прибыли в Астраханскую область
Более 400 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Астраханскую область в среду, им оказывается вся необходимая помощь,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:37
2022-04-06T20:37
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 400 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Астраханскую область в среду, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Он отметил, что сотрудники МЧС организовали трансфер на автобусах от железнодорожного вокзала до пунктов временного размещения.Прибывшие будут зарегистрированы работниками миграционной службы УМВД и уже получили питание и кров.Людей разместили в детских оздоровительных лагерях "Астраханские зори" и "Берёзка". Там они проходят необходимые медицинские обследования. "Все получили возможность связаться с родными и близкими, поесть, помыться, выспаться. Казалось бы, это такие простые потребности, но как рассказывают сами беженцы, больше месяца они жили в подвалах, поэтому даже возможности поспать и поесть они были лишены", - отметил Бабушкин.Также, по его информации, в ПВР организован бесплатный Wi-Fi, прорабатывается вопрос замены украинской валюты на российские рубли и открытия счетов для получения социальных выплат. По данным органов соцзащиты, на территорию Астраханской области ранее прибыли 127 соотечественников с Донбасса, из них 47 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933760.html
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россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, игорь бабушкин
20:37 06.04.2022
 

Более 400 беженцев из Донбасса прибыли в Астраханскую область

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал
Сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 400 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Астраханскую область в среду, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Астраханскую область прибыли 422 соотечественника из ДНР и ЛНР. Сейчас на их родине неспокойно, бойцы российских спецподразделений, милиция и ополчение Донбасса освобождают города и поселки от нацистов. Наш долг встретить и приютить натерпевшихся ужасов современного фашизма женщин, детей и стариков", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что сотрудники МЧС организовали трансфер на автобусах от железнодорожного вокзала до пунктов временного размещения.
Прибывшие будут зарегистрированы работниками миграционной службы УМВД и уже получили питание и кров.
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Людей разместили в детских оздоровительных лагерях "Астраханские зори" и "Берёзка". Там они проходят необходимые медицинские обследования. "Все получили возможность связаться с родными и близкими, поесть, помыться, выспаться. Казалось бы, это такие простые потребности, но как рассказывают сами беженцы, больше месяца они жили в подвалах, поэтому даже возможности поспать и поесть они были лишены", - отметил Бабушкин.
Также, по его информации, в ПВР организован бесплатный Wi-Fi, прорабатывается вопрос замены украинской валюты на российские рубли и открытия счетов для получения социальных выплат. По данным органов соцзащиты, на территорию Астраханской области ранее прибыли 127 соотечественников с Донбасса, из них 47 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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