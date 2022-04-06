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В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782034177.html
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
В Московской области подлили режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР, говорится в постановлении губернатора,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:22
2022-04-06T17:44
общество
московская область (подмосковье)
лнр
днр
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Московской области подлили режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства."В пункте 1 постановления Губернатора Московской области от 21.02.2022 № 51-ПГ "О введении на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с массовым прибытием в Московскую область граждан, вынужденно покинувших территорию Украины" слова "до 24.00 часов 31.03.2022" заменить слова "до 24.00 часов 31.05.2022"", - сказано в документе.Работы по приёму граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также обеспечение их временным жильём, питанием и установление порядка на территории региона продолжаются, указано в постановлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, московская область (подмосковье), лнр, днр
11:22 06.04.2022 (обновлено: 17:44 06.04.2022)
 
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

В Подмосковье продлили режим повышенной готовности до 31 мая из-за прибытия беженцев

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанБеженцы из Донецкой и Луганской народных республик
Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Московской области подлили режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.
"В пункте 1 постановления Губернатора Московской области от 21.02.2022 № 51-ПГ "О введении на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с массовым прибытием в Московскую область граждан, вынужденно покинувших территорию Украины" слова "до 24.00 часов 31.03.2022" заменить слова "до 24.00 часов 31.05.2022"", - сказано в документе.
Работы по приёму граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также обеспечение их временным жильём, питанием и установление порядка на территории региона продолжаются, указано в постановлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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