https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008437.html
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет - РИА Новости, 06.04.2022
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет, некоторые возвращаются самостоятельно, сообщил журналистам губернатор Ростовской области... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:34
2022-04-06T08:34
2022-04-06T08:34
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет, некоторые возвращаются самостоятельно, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Если говорить о возврате людей назад, это решение принимают сами люди, если они считают это возможным. Организованного возврата назад пока мы не проводим", - сказал он, добавив, что часть беженцев возвращаются самостоятельно.По его словам, в ПВР Ростовской области на сегодняшний день размещены порядка 5,5 тысячи беженцев, более 23 тысяч человек находятся в 29 регионах РФ. "Цифра колеблется с учетом того, что некоторые беженцы возвращаются по своему решению", - сказал Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782007383.html
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область, василий голубев
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет
Ростовская область не проводить организованного возврата беженцев из Донбасса на родину