https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008437.html

Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет

Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет - РИА Новости, 06.04.2022

Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет

Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет, некоторые возвращаются самостоятельно, сообщил журналистам губернатор Ростовской области... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:34

2022-04-06T08:34

2022-04-06T08:34

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет, некоторые возвращаются самостоятельно, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Если говорить о возврате людей назад, это решение принимают сами люди, если они считают это возможным. Организованного возврата назад пока мы не проводим", - сказал он, добавив, что часть беженцев возвращаются самостоятельно.По его словам, в ПВР Ростовской области на сегодняшний день размещены порядка 5,5 тысячи беженцев, более 23 тысяч человек находятся в 29 регионах РФ. "Цифра колеблется с учетом того, что некоторые беженцы возвращаются по своему решению", - сказал Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782007383.html

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область, василий голубев