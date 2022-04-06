https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782007383.html

Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев

Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев - РИА Новости, 06.04.2022

Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев

Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Донбасса, заявил журналистам губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:22

2022-04-06T08:22

2022-04-06T08:22

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Донбасса, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.По его словам, сразу после того, как появилась информация об эвакуации детей из Луганской и Донецкой народных республик, было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности и развертывании пунктов временного размещения."Были оргвопросы, финансовые, но все службы - и МЧС, и службы муниципальных образований, правительства – сработали достаточно оперативно и слажено", - сказал губернатор.Он отметил, что решались все обращения людей, касающиеся, в том числе, размещения, медицинской помощи, связи, устройства детей в детсады и школы."Сегодня мы работаем в этом же режиме", - уточнил Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006933.html

https://ria.ru/20220406/granitsa-1782006619.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий голубев