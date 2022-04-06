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Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
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Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев
Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев
Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Донбасса, заявил журналистам губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:22
2022-04-06T08:22
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Донбасса, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.По его словам, сразу после того, как появилась информация об эвакуации детей из Луганской и Донецкой народных республик, было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности и развертывании пунктов временного размещения."Были оргвопросы, финансовые, но все службы - и МЧС, и службы муниципальных образований, правительства – сработали достаточно оперативно и слажено", - сказал губернатор.Он отметил, что решались все обращения людей, касающиеся, в том числе, размещения, медицинской помощи, связи, устройства детей в детсады и школы."Сегодня мы работаем в этом же режиме", - уточнил Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006933.html
https://ria.ru/20220406/granitsa-1782006619.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий голубев
08:22 06.04.2022
 
Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев

Глава Ростовской области Голубев рассказал о работе по приему беженцев

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Донбасса, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.
По его словам, сразу после того, как появилась информация об эвакуации детей из Луганской и Донецкой народных республик, было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности и развертывании пунктов временного размещения.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона
"Были оргвопросы, финансовые, но все службы - и МЧС, и службы муниципальных образований, правительства – сработали достаточно оперативно и слажено", - сказал губернатор.
Он отметил, что решались все обращения людей, касающиеся, в том числе, размещения, медицинской помощи, связи, устройства детей в детсады и школы.
"Сегодня мы работаем в этом же режиме", - уточнил Голубев.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:17
Более 516 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области с февраля
 
ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Василий Голубев
 
 
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