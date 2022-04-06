https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006933.html

Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона

Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона - РИА Новости, 06.04.2022

Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик уже находятся как минимум в 73 регионах России, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:19

2022-04-06T08:19

2022-04-06T08:19

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик уже находятся как минимум в 73 регионах России, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Чтобы примерно представить географию: сегодня выплаты через Ростовскую область получили люди, находящиеся в 73 регионах РФ", - сказал он.Губернатор уточнил, что единовременные выплаты проводятся беженцам в Ростовской области вне зависимости от того, в какой регион России они поехали. "Те, кто находятся в ПВР в других регионах, оформляют соответствующие документы и направляют к нам для подготовки и выплаты", - сказал Голубев, добавив, что те, кто разместился не в ПВР, также имеют право получить единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/granitsa-1782006619.html

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии