https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006933.html
Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона
Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона - РИА Новости, 06.04.2022
Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона
Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик уже находятся как минимум в 73 регионах России, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:19
2022-04-06T08:19
2022-04-06T08:19
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик уже находятся как минимум в 73 регионах России, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Чтобы примерно представить географию: сегодня выплаты через Ростовскую область получили люди, находящиеся в 73 регионах РФ", - сказал он.Губернатор уточнил, что единовременные выплаты проводятся беженцам в Ростовской области вне зависимости от того, в какой регион России они поехали. "Те, кто находятся в ПВР в других регионах, оформляют соответствующие документы и направляют к нам для подготовки и выплаты", - сказал Голубев, добавив, что те, кто разместился не в ПВР, также имеют право получить единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/granitsa-1782006619.html
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона
Беженцев из Луганской и Донецкой народных республик приняли минимум 73 российских региона