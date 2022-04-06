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Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
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Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей
Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей
Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса в России увеличили с 800 рублей до 1,3 тысячи рублей, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:13
2022-04-06T08:13
александр чуприян
россия
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса в России увеличили с 800 рублей до 1,3 тысячи рублей, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Есть соответствующее решение федерального уровня: если раньше мы имели 800 рублей в сутки на содержание (беженцев), то сейчас это более 1,3 тысячи рублей", - сказал губернатор.Он уточнил, что данное решение было принято правительством РФ. "Около недели назад мы получили такой документ, он начал действовать", - сказал Голубев.Ранее на совещании по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса врио главы МЧС РФ Александр Чуприян попросил скорректировать установленную правительством сумму суточного содержания беженцев в пунктах временного размещения. Главы регионов, которые выступали на совещании, озвучили суммы, которые необходимы на содержание беженцев, в частности, прозвучала цифра в 1350 рублей в сутки.
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005553.html
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александр чуприян, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
08:13 06.04.2022
 
Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей

Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили с 800 до 1300 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса в России увеличили с 800 рублей до 1,3 тысячи рублей, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Есть соответствующее решение федерального уровня: если раньше мы имели 800 рублей в сутки на содержание (беженцев), то сейчас это более 1,3 тысячи рублей", - сказал губернатор.
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Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев
Он уточнил, что данное решение было принято правительством РФ. "Около недели назад мы получили такой документ, он начал действовать", - сказал Голубев.
Ранее на совещании по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса врио главы МЧС РФ Александр Чуприян попросил скорректировать установленную правительством сумму суточного содержания беженцев в пунктах временного размещения. Главы регионов, которые выступали на совещании, озвучили суммы, которые необходимы на содержание беженцев, в частности, прозвучала цифра в 1350 рублей в сутки.
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Беженцам из Донбасса в Нижегородской области помогут арендовать квартиры
 
Александр ЧуприянРоссияДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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