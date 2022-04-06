https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html

Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей

Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей - РИА Новости, 06.04.2022

Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса увеличили до 1300 рублей

Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса в России увеличили с 800 рублей до 1,3 тысячи рублей, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:13

2022-04-06T08:13

2022-04-06T08:13

александр чуприян

россия

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Сумму суточного содержания беженцев из Донбасса в России увеличили с 800 рублей до 1,3 тысячи рублей, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Есть соответствующее решение федерального уровня: если раньше мы имели 800 рублей в сутки на содержание (беженцев), то сейчас это более 1,3 тысячи рублей", - сказал губернатор.Он уточнил, что данное решение было принято правительством РФ. "Около недели назад мы получили такой документ, он начал действовать", - сказал Голубев.Ранее на совещании по вопросу помощи эвакуированным жителям Донбасса врио главы МЧС РФ Александр Чуприян попросил скорректировать установленную правительством сумму суточного содержания беженцев в пунктах временного размещения. Главы регионов, которые выступали на совещании, озвучили суммы, которые необходимы на содержание беженцев, в частности, прозвучала цифра в 1350 рублей в сутки.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005553.html

https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html

россия

донбасс

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Дарья Буймова

александр чуприян, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество