https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005820.html

В Ростовской области трудоустроились около тысячи беженцев

В Ростовской области трудоустроились около тысячи беженцев - РИА Новости, 06.04.2022

В Ростовской области трудоустроились около тысячи беженцев

Около 1 тысячи беженцев из Донбасса уже трудоустроились в Ростовской области, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:06

2022-04-06T08:06

2022-04-06T08:06

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донецкая народная республика

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россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса уже трудоустроились в Ростовской области, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Пока это небольшое количество тех, кто пожелал трудоустроиться. Я оцениваю его не более 1 тысячи человек, но это дело времени", - сказал он.Губернатор отметил, что в регионе на сегодняшний день порядка 55 тысяч вакансий. "У людей есть возможность трудоустроиться на территории Ростовской области", - отметил он. В частности, по его словам, сельхозтоваропроизводители региона предлагают работу с учетом активной фазы весенних полевых работ в области.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область