В Ростовской области трудоустроились около тысячи беженцев
В Ростовской области трудоустроились около тысячи беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса уже трудоустроились в Ростовской области, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Пока это небольшое количество тех, кто пожелал трудоустроиться. Я оцениваю его не более 1 тысячи человек, но это дело времени", - сказал он.
Губернатор отметил, что в регионе на сегодняшний день порядка 55 тысяч вакансий. "У людей есть возможность трудоустроиться на территории Ростовской области", - отметил он. В частности, по его словам, сельхозтоваропроизводители региона предлагают работу с учетом активной фазы весенних полевых работ в области.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.