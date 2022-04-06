Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005553.html
Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев
Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев - РИА Новости, 06.04.2022
Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев
Ростовская область уже вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев из Донбасса на территории региона, сообщил журналистам губернатор Василий... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:03
2022-04-06T08:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774419559_0:160:1707:1120_1920x0_80_0_0_0f067817857620c6c04f946dc4b76bef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Ростовская область уже вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев из Донбасса на территории региона, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев."Более 800 миллионов рублей уже вложили", - сказал он, отвечая на вопрос о средствах, потраченных на обеспечение пребывания беженцев из Донбасса в Ростовской области.По его информации, беженцам уже выплачено порядка 830 миллионов рублей единовременных выплат по 10 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели из федерального центра в Ростовскую область поступило 5 миллиардов рублей.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html
https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774419559_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_72807883356134f676797d1590c79478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:03 06.04.2022
 
Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев

Беженцам из Донбасса в Ростовской области выплатили порядка 830 миллионов рублей

© РИА Новости / Светлана СамсоноваДетский православный приют в станице Манычская Ростовской области, где разметили беженцев из Донбасса
Детский православный приют в станице Манычская Ростовской области, где разметили беженцев из Донбасса - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Детский православный приют в станице Манычская Ростовской области, где разметили беженцев из Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Ростовская область уже вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев из Донбасса на территории региона, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
"Более 800 миллионов рублей уже вложили", - сказал он, отвечая на вопрос о средствах, потраченных на обеспечение пребывания беженцев из Донбасса в Ростовской области.
Жители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:02
Беженцам из Донбасса в Нижегородской области помогут арендовать квартиры
По его информации, беженцам уже выплачено порядка 830 миллионов рублей единовременных выплат по 10 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели из федерального центра в Ростовскую область поступило 5 миллиардов рублей.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Девушка с собачкой в пункте временного размещения беженцев из Мариуполя, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 01:18
СМИ: украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала