https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005553.html

Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев

Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев - РИА Новости, 06.04.2022

Ростовская область вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев

Ростовская область уже вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев из Донбасса на территории региона, сообщил журналистам губернатор Василий... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:03

2022-04-06T08:03

2022-04-06T08:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Ростовская область уже вложила более 800 миллионов рублей в содержание беженцев из Донбасса на территории региона, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев."Более 800 миллионов рублей уже вложили", - сказал он, отвечая на вопрос о средствах, потраченных на обеспечение пребывания беженцев из Донбасса в Ростовской области.По его информации, беженцам уже выплачено порядка 830 миллионов рублей единовременных выплат по 10 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели из федерального центра в Ростовскую область поступило 5 миллиардов рублей.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.С 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html

https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию