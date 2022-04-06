https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782005408.html

В Ростовской области 83 тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

В Ростовской области 83 тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты - РИА Новости, 06.04.2022

В Ростовской области 83 тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

Более 80 тысяч беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:02

2022-04-06T08:02

2022-04-06T09:41

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Более 80 тысяч беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По словам Голубева, сегодня в Ростовской области выплачивают по десять тысяч рублей всем беженцам из Донбасса, вне зависимости, в какой регион России они направятся далее. При этом он не исключил, что в будущем эти выплаты организуют и в других субъектах.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того, как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан из-за угрозы вторжения Украины.В начале марта правительство выделило на единовременные выплаты вынужденным переселенцам из Донбасса полтора миллиарда рублей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006266.html

https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, ростовская область