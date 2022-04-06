08:02 06.04.2022 (обновлено: 09:41 06.04.2022)
В Ростовской области 83 тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты
В Ростовской области 83 тысячи беженцев из Донбасса получили по десять тысяч рублей
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанБеженцы из Донецкой и Луганской республик
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Беженцы из Донецкой и Луганской республик. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Более 80 тысяч беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Порядка 83 тысяч уже сегодня получили выплаты. Работа идет постоянно", — уточнил глава области, добавив, что материальную помощь оказали более чем 97 процентам обратившихся.
По словам Голубева, сегодня в Ростовской области выплачивают по десять тысяч рублей всем беженцам из Донбасса, вне зависимости, в какой регион России они направятся далее. При этом он не исключил, что в будущем эти выплаты организуют и в других субъектах.
В начале марта правительство выделило на единовременные выплаты вынужденным переселенцам из Донбасса полтора миллиарда рублей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.