09:24 06.04.2022 (обновлено: 13:13 07.04.2022)
Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе приведут в порядок территорию базы гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" и создадут дополнительную инфраструктуру. На прилегающей к базе территории обустроят удобные дорожки и установят более 170 фонарей с энергосберегающими светильниками. Обновят детскую и три спортивные площадки: устроят травмобезопасное покрытие и заменят оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на площадке для мини-футбола сделают новое покрытие из искусственного газона и заменят защитную сетку. Она станет на 2 метра выше – шестиметровой – чтобы мяч не вылетал за пределы поля.
"Дорожку для спуска байдарок на воду сделают удобнее, ее покрытие будет из гранитного отсева. Ближе к реке оборудуют лестницу из деревянного настила. Для интенсивных тренировок спортсменов в воде обустроят препятствие-имитацию волн, позволяющее отработать технику гребли на байдарке в неспокойной воде", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках комплексного благоустройства выполнят локальный ремонт фасада административного здания базы и сделают дополнительное помещение площадью почти 100 квадратных метров для хранения инвентаря. По просьбам сотрудников оборудуют дополнительную парковку на шесть машино-мест. Кроме того, на территории базы вместо существующей устроят новую голубятню из дерева размером 4,5х5,5 метра и высотой 7,5 метра.
"Работы на территории базы гребного слалома планируется начать во втором квартале этого года. Они не повлияют на график тренировок спортсменов. Все работы в парке "Берег реки Сходни" в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе проведут максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов", - дополняется в сообщении.
10 января, 15:57Парк на месте Тушинского аэродрома в Москве появится в 2023 году