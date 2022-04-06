https://ria.ru/20220406/baza-1782279476.html

Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят

Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят - РИА Новости, 07.04.2022

Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят

Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T09:24

2022-04-06T09:24

2022-04-07T13:13

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни" в Москве обновят в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на площадке для мини-футбола сделают новое покрытие из искусственного газона и заменят защитную сетку. Она станет на 2 метра выше – шестиметровой – чтобы мяч не вылетал за пределы поля.Уточняется, что в рамках комплексного благоустройства выполнят локальный ремонт фасада административного здания базы и сделают дополнительное помещение площадью почти 100 квадратных метров для хранения инвентаря. По просьбам сотрудников оборудуют дополнительную парковку на шесть машино-мест. Кроме того, на территории базы вместо существующей устроят новую голубятню из дерева размером 4,5х5,5 метра и высотой 7,5 метра.

https://realty.ria.ru/20210810/kapremont-1745170793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сходня