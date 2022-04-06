https://ria.ru/20220406/bayraktar-1782180954.html

Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области - РИА Новости, 06.04.2022

Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:43

2022-04-06T20:43

2022-04-06T20:43

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр