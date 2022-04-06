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Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/bayraktar-1782180954.html
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области - РИА Новости, 06.04.2022
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:43
2022-04-06T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
20:43 06.04.2022
 
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС Российской Федерации во время демонстрации робототехнического комплекса разминирования Уран-6 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 08:00
Какое оружие Россия впервые применила на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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