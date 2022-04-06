https://ria.ru/20220406/bayraktar-1782180954.html
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области - РИА Новости, 06.04.2022
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:43
2022-04-06T20:43
2022-04-06T20:43
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Российские средства ПВО сбили украинский "Байрактар" в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области