https://ria.ru/20220406/bank-1782151638.html

Альфа-банк приостанавливает расчеты с американскими контрагентами

Альфа-банк приостанавливает расчеты с американскими контрагентами - РИА Новости, 06.04.2022

Альфа-банк приостанавливает расчеты с американскими контрагентами

Альфа-банк после введения новых санкций США продолжает работать как обычно, однако приостанавливает расчеты с контрагентами из США и платежи в долларах, сообщил РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:48

2022-04-06T17:48

2022-04-06T17:56

альфа-банк

экономика

россия

сша

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Альфа-банк после введения новых санкций США продолжает работать как обычно, однако приостанавливает расчеты с контрагентами из США и платежи в долларах, сообщил банк.Высокопоставленный представитель администрации США ранее в среду объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США."Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас - работаем как обычно", - прокомментировал банк в своем официальном канале в Telegram.В банке отметили, что картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надежно. "Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США", - добавили в кредитной организации.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

альфа-банк, экономика, россия, сша, сбербанк россии, санкции в отношении россии