17:48 06.04.2022 (обновлено: 17:56 06.04.2022)
Альфа-банк приостанавливает расчеты с американскими контрагентами
Альфа-банк продолжает работу, но приостанавливает расчеты с американскими контрагентами
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожая около входа в офис банка "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
Прохожая около входа в офис банка "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Альфа-банк после введения новых санкций США продолжает работать как обычно, однако приостанавливает расчеты с контрагентами из США и платежи в долларах, сообщил банк.
Высокопоставленный представитель администрации США ранее в среду объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
"Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас - работаем как обычно", - прокомментировал банк в своем официальном канале в Telegram.
В банке отметили, что картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надежно. "Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США", - добавили в кредитной организации.