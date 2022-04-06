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Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта - РИА Новости, 06.04.2022
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Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта
Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта - РИА Новости, 06.04.2022
Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта
Воздушно-космические силы РФ поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения, сообщил в среду официальный... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:34
2022-04-06T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, инфографика
20:34 06.04.2022 (обновлено: 20:55 06.04.2022)
 
Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта

Минобороны: Оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 34 украинских военных объекта

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы России
 
 
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