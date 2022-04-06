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Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли - РИА Новости, 06.04.2022
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Кировская область
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Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли - РИА Новости, 06.04.2022
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разработать механизм освобождения государственных аптек региона от выплаты в бюджет отчислений от прибыли в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:18
2022-04-06T11:18
кировская область
экономика
кировская область
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разработать механизм освобождения государственных аптек региона от выплаты в бюджет отчислений от прибыли в связи с удорожанием лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства региона."В условиях санкций, когда меняются условия поставки лекарств, их оплаты, а также повышенного спроса на лекарства, необходимо формирование резерва медикаментов на базе областных государственных аптечных предприятий. Чтобы создать достаточный резерв лекарственных препаратов, аптекам нужно увеличить собственные оборотные средства. Данная мера позволит направить прибыль на развитие аптечной сети и создать достаточный запас лекарственных средств", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Помимо региональных мер поддержки государственных аптек, планируется использовать и федеральные механизмы поддержки фармпроизводства. На 1 января на территории региона осуществляют свою деятельность 12 фармацевтических предприятий, которые выпускают порядка 1000 наименований лекарственной продукции.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что в регионе будут сделаны все возможные шаги для стабилизации ситуации и устранения сложностей, с которыми столкнулись предприятия.
https://ria.ru/20220331/plan-1781083264.html
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экономика, кировская область, игорь васильев
11:18 06.04.2022
 
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли

Губернатор Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разработать механизм освобождения государственных аптек региона от выплаты в бюджет отчислений от прибыли в связи с удорожанием лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В условиях санкций, когда меняются условия поставки лекарств, их оплаты, а также повышенного спроса на лекарства, необходимо формирование резерва медикаментов на базе областных государственных аптечных предприятий. Чтобы создать достаточный резерв лекарственных препаратов, аптекам нужно увеличить собственные оборотные средства. Данная мера позволит направить прибыль на развитие аптечной сети и создать достаточный запас лекарственных средств", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
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31 марта, 14:46Кировская область
Кировская область разработает план действий по устойчивому развитию региона
Помимо региональных мер поддержки государственных аптек, планируется использовать и федеральные механизмы поддержки фармпроизводства. На 1 января на территории региона осуществляют свою деятельность 12 фармацевтических предприятий, которые выпускают порядка 1000 наименований лекарственной продукции.
Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что в регионе будут сделаны все возможные шаги для стабилизации ситуации и устранения сложностей, с которыми столкнулись предприятия.
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