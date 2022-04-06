https://ria.ru/20220406/apteki-1782033026.html
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли - РИА Новости, 06.04.2022
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разработать механизм освобождения государственных аптек региона от выплаты в бюджет отчислений от прибыли в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:18
2022-04-06T11:18
2022-04-06T11:18
кировская область
экономика
кировская область
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил разработать механизм освобождения государственных аптек региона от выплаты в бюджет отчислений от прибыли в связи с удорожанием лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства региона."В условиях санкций, когда меняются условия поставки лекарств, их оплаты, а также повышенного спроса на лекарства, необходимо формирование резерва медикаментов на базе областных государственных аптечных предприятий. Чтобы создать достаточный резерв лекарственных препаратов, аптекам нужно увеличить собственные оборотные средства. Данная мера позволит направить прибыль на развитие аптечной сети и создать достаточный запас лекарственных средств", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Помимо региональных мер поддержки государственных аптек, планируется использовать и федеральные механизмы поддержки фармпроизводства. На 1 января на территории региона осуществляют свою деятельность 12 фармацевтических предприятий, которые выпускают порядка 1000 наименований лекарственной продукции.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что в регионе будут сделаны все возможные шаги для стабилизации ситуации и устранения сложностей, с которыми столкнулись предприятия.
https://ria.ru/20220331/plan-1781083264.html
https://ria.ru/20220322/kirov-1779487911.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кировская область, игорь васильев
Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли
Губернатор Васильев поручил освободить госаптеки от выплаты отчислений от прибыли