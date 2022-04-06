Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта

Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки Их назвали Ангелами Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал. Пронзительный, невыносимый, с болью, такой же, как боль Беслана, как боль о детях – жертвах нацистов Второй мировой войны. По данным ООН, к июлю 2021 года жертвами стали более 13 тысяч человек. Погибли более ста детей. Тысячи ранены и искалечены психологически.