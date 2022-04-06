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Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта - РИА Новости, 06.04.2022
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https://ria.ru/20220406/aeroport-1781375108.html
Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта
Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта - РИА Новости, 06.04.2022
Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта
Страшное и пронзительное художественное произведение. Контуры детских фигур и лиц появились на руинах разбомбленного Донецкого аэропорта.
2022-04-06T14:49
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донбасс. геноцид. 2014-2022
аэропорт
донецк (днр)
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геноцид в донбассе
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Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта
Страшное и пронзительное художественное произведение. Контуры детских фигур и лиц появились на руинах разбомбленного Донецкого аэропорта.
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аэропорт, донецк (днр), донбасс, геноцид в донбассе, милитаризация, украина
14:49 06.04.2022 (обновлено: 14:50 06.04.2022)
 

Граффити в память о детях-жертвах войны появился в руинах аэропорта

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Страшное и пронзительное художественное произведение. Контуры детских фигур и лиц появились на руинах разбомбленного Донецкого аэропорта.
жертвы обстрела Луганска 13 августа 2014 года. Белая книга
14:28Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. ПодросткиИх назвали Ангелами Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал. Пронзительный, невыносимый, с болью, такой же, как боль Беслана, как боль о детях – жертвах нацистов Второй мировой войны. По данным ООН, к июлю 2021 года жертвами стали более 13 тысяч человек. Погибли более ста детей. Тысячи ранены и искалечены психологически.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022АэропортДонецк (ДНР)ДонбассГеноцид в ДонбассеМилитаризацияУкраина
 
 
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