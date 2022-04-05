https://ria.ru/20220405/zasedanie-1781831386.html
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция - РИА Новости, 05.04.2022
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:46
2022-04-05T14:46
2022-04-05T14:46
михаил мишустин
санкции в отношении россии
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781830951_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_23f74de3bce4ff6019334242e0bfd6f4.jpg
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781830951_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_28c0fc353a81f7eedbb9ff0306f3507b.jpg
LIVE Мишустин провел заседание по экономической ситуации в России в условиях санкций
Мишустин провел заседание президиума правительственной комиссии по экономической ситуации в России в условиях санкций
2022-04-05T14:46
true
PT0M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф, видео
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.
2022-04-05T14:46
true
PT0M45S
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.