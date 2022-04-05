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Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция

Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция - РИА Новости, 05.04.2022

Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:46

2022-04-05T14:46

2022-04-05T14:46

михаил мишустин

санкции в отношении россии

правительство рф

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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.

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2022

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LIVE Мишустин провел заседание по экономической ситуации в России в условиях санкций Мишустин провел заседание президиума правительственной комиссии по экономической ситуации в России в условиях санкций 2022-04-05T14:46 true PT0M45S

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