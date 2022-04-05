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Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция - РИА Новости, 05.04.2022
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Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция - РИА Новости, 05.04.2022
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:46
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михаил мишустин
санкции в отношении россии
правительство рф
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.
РИА Новости
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LIVE Мишустин провел заседание по экономической ситуации в России в условиях санкций
Мишустин провел заседание президиума правительственной комиссии по экономической ситуации в России в условиях санкций
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353
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михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф, видео
Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.
2022-04-05T14:46
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PT0M45S
14:46 05.04.2022
 

Заседание правительства по экономической ситуации в России. Трансляция

Читать ria.ru в
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства по экономической ситуации в России в условиях санкций.
 
Михаил МишустинСанкции в отношении РоссииПравительство РФ
 
 
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