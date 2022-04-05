https://ria.ru/20220405/zalozhniki-1781984584.html

Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

В заложниках у украинских националистов в качестве живого щита остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств, заявил во вторник на брифинге начальник... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:12

2022-04-05T22:12

2022-04-05T22:12

обострение ситуации в днр и лнр

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киев

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В заложниках у украинских националистов в качестве живого щита остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств", - сказал Мизинцев.Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, отметил он. По словам начальника Национального центра управления обороной, Киев создал в своих внутренних водах и территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море."Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - подчеркнул он.Мизинцев еще раз предупредил об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств."Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник НЦУО.

https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)