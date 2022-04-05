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Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/zalozhniki-1781984584.html
Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 05.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев
В заложниках у украинских националистов в качестве живого щита остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств, заявил во вторник на брифинге начальник... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:12
2022-04-05T22:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В заложниках у украинских националистов в качестве живого щита остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств", - сказал Мизинцев.Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, отметил он. По словам начальника Национального центра управления обороной, Киев создал в своих внутренних водах и территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море."Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - подчеркнул он.Мизинцев еще раз предупредил об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств."Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник НЦУО.
https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html
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в мире, киев, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:12 05.04.2022
 
Украинские националисты держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

Минобороны: украинские националисты удерживают в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В заложниках у украинских националистов в качестве живого щита остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств", - сказал Мизинцев.
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Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах, отметил он. По словам начальника Национального центра управления обороной, Киев создал в своих внутренних водах и территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.
"Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - подчеркнул он.
Мизинцев еще раз предупредил об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
"Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник НЦУО.
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