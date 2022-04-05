https://ria.ru/20220405/yandeks-1781909965.html
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 05.04.2022
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:35
2022-04-05T15:35
2022-04-05T15:35
россия
франция
дания
яндекс
яндекс.музыка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В свою очередь в "Яндексе" сообщили РИА "Новости", что платформа уже функционирует в штатном режиме.По состоянию на 15.03 мск зафиксировано 2 272 жалобы. По данным Downdetector, 71% пользователей сервиса жалуются на проблемы с веб-сайтом, 16% претензий связаны с потоковым аудио, а 12% жалоб отправили в связи с работой приложения.С проблемами столкнулись жители России, Дании, Франции, Беларуссии и ряда других стран."У ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Сейчас все работает в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекса".
https://ria.ru/20220331/alfa-bank-1781155614.html
россия
франция
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, дания, яндекс, яндекс.музыка, общество
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Downdetector: пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс.Музыки"