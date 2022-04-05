https://ria.ru/20220405/yandeks-1781909965.html

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 05.04.2022

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:35

2022-04-05T15:35

2022-04-05T15:35

россия

франция

дания

яндекс

яндекс.музыка

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В свою очередь в "Яндексе" сообщили РИА "Новости", что платформа уже функционирует в штатном режиме.По состоянию на 15.03 мск зафиксировано 2 272 жалобы. По данным Downdetector, 71% пользователей сервиса жалуются на проблемы с веб-сайтом, 16% претензий связаны с потоковым аудио, а 12% жалоб отправили в связи с работой приложения.С проблемами столкнулись жители России, Дании, Франции, Беларуссии и ряда других стран."У ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Сейчас все работает в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекса".

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россия

франция

дания

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, франция, дания, яндекс, яндекс.музыка, общество