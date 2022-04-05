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В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 05.04.2022
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В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 05.04.2022
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:35
2022-04-05T15:35
россия
франция
дания
яндекс
яндекс.музыка
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В свою очередь в "Яндексе" сообщили РИА "Новости", что платформа уже функционирует в штатном режиме.По состоянию на 15.03 мск зафиксировано 2 272 жалобы. По данным Downdetector, 71% пользователей сервиса жалуются на проблемы с веб-сайтом, 16% претензий связаны с потоковым аудио, а 12% жалоб отправили в связи с работой приложения.С проблемами столкнулись жители России, Дании, Франции, Беларуссии и ряда других стран."У ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Сейчас все работает в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекса".
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россия, франция, дания, яндекс, яндекс.музыка, общество
15:35 05.04.2022
 
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

Downdetector: пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс.Музыки"

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В свою очередь в "Яндексе" сообщили РИА "Новости", что платформа уже функционирует в штатном режиме.
По состоянию на 15.03 мск зафиксировано 2 272 жалобы. По данным Downdetector, 71% пользователей сервиса жалуются на проблемы с веб-сайтом, 16% претензий связаны с потоковым аудио, а 12% жалоб отправили в связи с работой приложения.
С проблемами столкнулись жители России, Дании, Франции, Беларуссии и ряда других стран.
"У ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Сейчас все работает в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекса".
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РоссияФранцияДанияЯндексЯндекс.МузыкаОбщество
 
 
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