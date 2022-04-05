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Начались съемки третьего сезона "Ведьмака" - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
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Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"
Начались съемки третьего сезона "Ведьмака" - РИА Новости, 05.04.2022
Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"
Компания Netflix объявила о запуске в производство третьего сезона сериала "Ведьмак", сообщает IGN. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:23
2022-04-05T13:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
генри кавилл
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Компания Netflix объявила о запуске в производство третьего сезона сериала "Ведьмак", сообщает IGN. Известно, что он будет основан на втором романе популярной саги Анджея Сапковского. В нем основное внимание уделяется растущей напряженности между Северными королевствами и Нильфгаардом. Neflix также представил синопсис нового сезона. Судя по нему, Геральт пытается спрятать Цири от преследователей. Йеннифэр приведет их в школу магии Аретузу. Там она надеется больше узнать о магических способностях девочки. Но вместо этого они обнаружат, что оказались на поле боя, где сошлись политическая коррупция, темная магия и предательство. Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири) вернутся к своим ролям. Первая часть сериала вышла в декабре 2019 года. Работа над второй началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера этого сезона состоялась 17 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, генри кавилл
13:23 05.04.2022
 
Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"

Netflix приступил к производству третьего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Компания Netflix объявила о запуске в производство третьего сезона сериала "Ведьмак", сообщает IGN.
Известно, что он будет основан на втором романе популярной саги Анджея Сапковского. В нем основное внимание уделяется растущей напряженности между Северными королевствами и Нильфгаардом.
Neflix также представил синопсис нового сезона. Судя по нему, Геральт пытается спрятать Цири от преследователей. Йеннифэр приведет их в школу магии Аретузу. Там она надеется больше узнать о магических способностях девочки. Но вместо этого они обнаружат, что оказались на поле боя, где сошлись политическая коррупция, темная магия и предательство.
Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири) вернутся к своим ролям.
Первая часть сериала вышла в декабре 2019 года. Работа над второй началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера этого сезона состоялась 17 декабря.
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