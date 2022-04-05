https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html

Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"

Начались съемки третьего сезона "Ведьмака" - РИА Новости, 05.04.2022

Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"

Компания Netflix объявила о запуске в производство третьего сезона сериала "Ведьмак", сообщает IGN. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:23

2022-04-05T13:23

2022-04-05T13:23

культура

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netflix

генри кавилл

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Компания Netflix объявила о запуске в производство третьего сезона сериала "Ведьмак", сообщает IGN. Известно, что он будет основан на втором романе популярной саги Анджея Сапковского. В нем основное внимание уделяется растущей напряженности между Северными королевствами и Нильфгаардом. Neflix также представил синопсис нового сезона. Судя по нему, Геральт пытается спрятать Цири от преследователей. Йеннифэр приведет их в школу магии Аретузу. Там она надеется больше узнать о магических способностях девочки. Но вместо этого они обнаружат, что оказались на поле боя, где сошлись политическая коррупция, темная магия и предательство. Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири) вернутся к своим ролям. Первая часть сериала вышла в декабре 2019 года. Работа над второй началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера этого сезона состоялась 17 декабря.

https://ria.ru/20220404/igra-1781843610.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, генри кавилл