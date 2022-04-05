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В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы - РИА Новости, 05.04.2022
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В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы
В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы - РИА Новости, 05.04.2022
В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы
В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:22
2022-04-05T14:27
владимир путин
россия
украина
евросоюз
мид италии
мид дании‎
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран Евросоюза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии высылает 30 дипломатов РФ.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781872845.html
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владимир путин, россия, украина, евросоюз, мид италии, мид дании‎, санкции в отношении россии, в мире
14:22 05.04.2022 (обновлено: 14:27 05.04.2022)
 
В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы

В Кремле назвали высылку российских дипломатов из ЕС недальновидным шагом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на башни московского Кремля и здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран Евросоюза.
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Швеция вышлет трех российских дипломатов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии высылает 30 дипломатов РФ.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзМИД ИталииМИД Дании‎Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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