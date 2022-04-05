14:22 05.04.2022 (обновлено: 14:27 05.04.2022)
В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы
В Кремле назвали высылку российских дипломатов из ЕС недальновидным шагом
Вид на башни московского Кремля и здание МИД. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран Евросоюза.
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