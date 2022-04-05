https://ria.ru/20220405/vysylka-1781889354.html

Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран

Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран - РИА Новости, 05.04.2022

Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран

В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:14

2022-04-05T14:14

2022-04-05T14:22

россия

украина

евросоюз

италия

дания

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный шаг, и он неминуемо приведет к ответу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран Евросоюза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии высылает 30 дипломатов РФ.

https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781869802.html

россия

украина

италия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, евросоюз, италия, дания, в мире, дмитрий песков