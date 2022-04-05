https://ria.ru/20220405/vysylka-1781889354.html
Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран
Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран - РИА Новости, 05.04.2022
Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран
В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:14
2022-04-05T14:14
2022-04-05T14:22
россия
украина
евросоюз
италия
дания
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, сужение возможностей для дипломатического общения в таких кризисных условиях – это недальновидный шаг, и он неминуемо приведет к ответу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран Евросоюза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии высылает 30 дипломатов РФ.
https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781869802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, евросоюз, италия, дания, в мире, дмитрий песков
14:14 05.04.2022 (обновлено: 14:22 05.04.2022)
Кремль прокомментировал высылку российских дипломатов из европейских стран
Пресс-секретарь Песков назвал высылку дипломатов из европейских стран недальновидным шагом