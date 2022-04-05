https://ria.ru/20220405/vtb-1781866594.html

ВТБ думает над форматом работы в Крыму, заявил Костин

ВТБ думает над форматом работы в Крыму, заявил Костин - РИА Новости, 05.04.2022

ВТБ думает над форматом работы в Крыму, заявил Костин

Второй по активам российский банк ВТБ, попавший под западные санкции, думает над форматом работы в Крыму, важно привлекать на полуостров инвестиции, заявил... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:46

2022-04-05T12:46

2022-04-05T12:46

экономика

россия

республика крым

севастополь

втб

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Второй по активам российский банк ВТБ, попавший под западные санкции, думает над форматом работы в Крыму, важно привлекать на полуостров инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Президент РФ Владимир Путин в середине марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя заявил, что крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму, потому что на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться."Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым - это наша территория, и мы будем работать там, ну в какой форме, это инвестиционная деятельность… Там сегодня создана достаточно эффективная система, и банк РНКБ работает", - сказал Костин, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме.Банк будет налаживать и развивать связи на полуострове, отметил Костин. "Мне кажется, сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха, безусловно. И конечно, мы об этом думаем и работаем над этим", - добавил он.Накануне о начале работы в Крыму уже объявил другой крупный российский банк, также попавший под санкции, - Промсвязьбанк. Теперь ПСБ предоставляет услуги в Крыму как розничным клиентам, так и бизнесу.

https://ria.ru/20220404/promsvyazbank-1781689877.html

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, республика крым, севастополь, втб, андрей костин (банкир)