ВТБ думает над форматом работы в Крыму, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: банк рассматривает разные форматы работы в Крыму
Логотип банка ВТБ на офисе в Москве
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Второй по активам российский банк ВТБ, попавший под западные санкции, думает над форматом работы в Крыму, важно привлекать на полуостров инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Президент РФ Владимир Путин в середине марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя заявил, что крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму, потому что на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться.
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"Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым - это наша территория, и мы будем работать там, ну в какой форме, это инвестиционная деятельность… Там сегодня создана достаточно эффективная система, и банк РНКБ работает", - сказал Костин, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме.
Банк будет налаживать и развивать связи на полуострове, отметил Костин. "Мне кажется, сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха, безусловно. И конечно, мы об этом думаем и работаем над этим", - добавил он.
Накануне о начале работы в Крыму уже объявил другой крупный российский банк, также попавший под санкции, - Промсвязьбанк. Теперь ПСБ предоставляет услуги в Крыму как розничным клиентам, так и бизнесу.