https://ria.ru/20220405/voennoplennye-1781810745.html
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы" - РИА Новости, 05.04.2022
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:04
2022-04-05T07:04
2022-04-05T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление Северо-Крымского канала.Он добавил, что российских военнопленных избивают и калечат, а у сдавшихся в плен украинских военнослужащих трехразовое питание, они читают книги и смотрят телевизор."И ждут, когда их обменяют, чтобы вновь взять оружие и воевать против наших солдат. А потом издеваться над теми россиянами, которые попали в плен. Где гарантия, что украинские военнопленные, находящиеся у нас, не участвовали в пытках и убийстве российских военнопленных", - добавил он.Бальбек уточнил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не запрещает привлекать их к работам. "Пускай свой паек отрабатывают, нечего на шее госбюджета сидеть", - заключил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, в мире
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные для государства работы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление Северо-Крымского канала.
"Украинские пленные, находящиеся в России, слишком вольготно себя чувствуют. Находятся в условиях лучше, чем большинство граждан сегодняшней Украины. Так что не помешало бы этим крепким парням заняться полезной для нашего государства работой, например чисткой и восстановлением Северо-Крымского канала. Не сложный, но полезный труд, который им точно по плечу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он добавил, что российских военнопленных избивают и калечат, а у сдавшихся в плен украинских военнослужащих трехразовое питание, они читают книги и смотрят телевизор.
"И ждут, когда их обменяют, чтобы вновь взять оружие и воевать против наших солдат. А потом издеваться над теми россиянами, которые попали в плен. Где гарантия, что украинские военнопленные, находящиеся у нас, не участвовали в пытках и убийстве российских военнопленных", - добавил он.
Бальбек уточнил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не запрещает привлекать их к работам. "Пускай свой паек отрабатывают, нечего на шее госбюджета сидеть", - заключил он.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.