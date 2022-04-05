Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы" - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/voennoplennye-1781810745.html
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы" - РИА Новости, 05.04.2022
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:04
2022-04-05T07:04
россия
украина
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление Северо-Крымского канала.Он добавил, что российских военнопленных избивают и калечат, а у сдавшихся в плен украинских военнослужащих трехразовое питание, они читают книги и смотрят телевизор."И ждут, когда их обменяют, чтобы вновь взять оружие и воевать против наших солдат. А потом издеваться над теми россиянами, которые попали в плен. Где гарантия, что украинские военнопленные, находящиеся у нас, не участвовали в пытках и убийстве российских военнопленных", - добавил он.Бальбек уточнил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не запрещает привлекать их к работам. "Пускай свой паек отрабатывают, нечего на шее госбюджета сидеть", - заключил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_1aaf47223998b5adcfdf152cf3cca167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, в мире
07:04 05.04.2022
 
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"

В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные для государства работы"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, в частности на восстановление Северо-Крымского канала.
"Украинские пленные, находящиеся в России, слишком вольготно себя чувствуют. Находятся в условиях лучше, чем большинство граждан сегодняшней Украины. Так что не помешало бы этим крепким парням заняться полезной для нашего государства работой, например чисткой и восстановлением Северо-Крымского канала. Не сложный, но полезный труд, который им точно по плечу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он добавил, что российских военнопленных избивают и калечат, а у сдавшихся в плен украинских военнослужащих трехразовое питание, они читают книги и смотрят телевизор.
"И ждут, когда их обменяют, чтобы вновь взять оружие и воевать против наших солдат. А потом издеваться над теми россиянами, которые попали в плен. Где гарантия, что украинские военнопленные, находящиеся у нас, не участвовали в пытках и убийстве российских военнопленных", - добавил он.
Бальбек уточнил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не запрещает привлекать их к работам. "Пускай свой паек отрабатывают, нечего на шее госбюджета сидеть", - заключил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец
 
РоссияУкраинаДонбассВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала