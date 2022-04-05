https://ria.ru/20220405/voda-1781945757.html

Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города

Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города - РИА Новости, 05.04.2022

Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города

Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды в Москве, где во второй половине дня... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:36

2022-04-05T17:36

2022-04-05T17:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды в Москве, где во второй половине дня ожидаются дождь и мокрый снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По прогнозам синоптиков, после 15.00 в столице ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег.Жителям Москвы напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить городским службам.

https://ria.ru/20220404/voda-1781604301.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы, мосводосток