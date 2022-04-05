Рейтинг@Mail.ru
Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220405/voda-1781945757.html
Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города
Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города - РИА Новости, 05.04.2022
Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города
Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды в Москве, где во второй половине дня... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:36
2022-04-05T17:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586663479_0:71:3109:1820_1920x0_80_0_0_213ca5383802ea2e7c8d899563806a92.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды в Москве, где во второй половине дня ожидаются дождь и мокрый снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По прогнозам синоптиков, после 15.00 в столице ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег.Жителям Москвы напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить городским службам.
https://ria.ru/20220404/voda-1781604301.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586663479_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_867bf747d24519d7ef72fc8f738f1bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
17:36 05.04.2022
 

Специалисты "Мосводостока" готовы устранять скопления воды на улицах города

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобиль Мосводостока
Автомобиль Мосводостока - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Автомобиль Мосводостока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды в Москве, где во второй половине дня ожидаются дождь и мокрый снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, после 15.00 в столице ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Жителям Москвы напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить городским службам.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 07:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала