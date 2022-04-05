https://ria.ru/20220405/vliyanie-1781807059.html

СМИ: Россия стремительно вытесняет США на Ближнем Востоке

СМИ: Россия стремительно вытесняет США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: Россия стремительно вытесняет США на Ближнем Востоке

Россия вытесняет США на Ближнем Востоке, американское влияние в регионе "тает на глазах". К такому выводу пришло гонконгское издание Asia Times. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T04:39

2022-04-05T04:39

2022-04-05T04:39

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сша

россия

ближний восток

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия вытесняет США на Ближнем Востоке, американское влияние в регионе "тает на глазах". К такому выводу пришло гонконгское издание Asia Times.Сложности в отношениях Вашингтона с Ближним Востоком особенно явно проявились с началом российской военной спецоперации на Украине. Хотя все региональные союзники США и поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает действия официальной Москвы, хотя бы минимальные санкции против нее ввел лишь Израиль.Отказ американских союзников на Ближнем Востоке вводить ограничения против России отражает как нежелание этих стран противостоять Москве, заметно усилившей своё влияние в регионе, так и их собственное недовольство Вашингтоном.Asia Times перечисляет внешнеполитические ошибки США в отношениях со странами Ближнего Востока. В частности, американский лидер Джо Байден еще в ходе предвыборной кампании 2020 года жестко высказывался в отношении Саудовской Аравии. Он объявил о своем намерении сделать эту страну "изгоем". Данная внешнеполитическая позиция не изменилась и после того, как Байден стал президентом.В течение последних лет наблюдались колебания и в американо-израильских отношениях. Усилия Байдена по восстановлению сделки с Ираном в сочетании с предупреждениями США относительно расширения израильский поселений на Западном берегу реки Иордан вновь усложнили американо-израильские отношения. А возросшее влияние России на Сирию и Иран заставило Израиль быть осторожным относительно обвинений в адрес Кремля.Байден прохладно отнесся и к восстановлению отношений между США и Египтом, которым с 2014 года правит президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Хотя США и продолжают военную поддержку Каира, в январе они заморозили 130 миллионов долларов военной помощи, связав этот шаг с беспокойством относительно соблюдения в стране прав человека.Деградация отношений между США и Турцией на протяжении последних десяти лет также стала совершенно очевидной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с американской критикой относительно своей внутренней политики, тогда как множество жителей Турции обвиняют США в попытке переворота, произошедшей в 2016 году с целью смещения Эрдогана.В ответ официальный Стамбул укрепил экономические отношения с Москвой с помощью энергетических сделок, увеличения торговли и турпотока. Россия является главным импортером для Турции, а их экономические отношения продолжают улучшаться.Не предлагая своим союзникам на Ближнем Востоке ничего нового, администрация Байдена рискует увидеть, как они продолжат отдаляться все дальше и дальше от Вашингтона, резюмирует издание.Ранее американское издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что Россия занимает место США на Ближнем Востоке. Бывшие союзники официального Вашингтона — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль — переориентируются на Москву из-за провальной политики администрации США в регионе и "сдувающегося" влияния страны. В частности, ОАЭ воздержались от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию. Израиль также стремится избежать противостояния с Россией, отмечается в статье.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781504855.html

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

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в мире, сша, россия, ближний восток