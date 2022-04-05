https://ria.ru/20220405/vertoletchiki-1781803890.html

Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России

Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России - РИА Новости, 05.04.2022

Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России

Лётчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:51

2022-04-05T02:51

2022-04-05T05:23

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781647577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba8f80e478ff26a3594ea91dd76d2cac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Лётчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия в ходе военной операции на Украине, сообщил в своём Telegram глава региона Олег Кожемяко.По его словам, с начала специальной военной операции они выполнили 25 боевых вылетов. Во время одного из них их вертолет был сбит огнем с земли. Экипаж катапультировался при помощи реактивно-катапультной системы - впервые в мировой практике. Майор Кобец и капитан Болдырев вели бой на земле до прибытия эвакуационной группы."За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами", - отметил губернатор.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины . Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781704839.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире