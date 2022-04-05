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Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России - РИА Новости, 05.04.2022
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Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России
Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России - РИА Новости, 05.04.2022
Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России
Лётчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:51
2022-04-05T05:23
россия
украина
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Лётчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия в ходе военной операции на Украине, сообщил в своём Telegram глава региона Олег Кожемяко.По его словам, с начала специальной военной операции они выполнили 25 боевых вылетов. Во время одного из них их вертолет был сбит огнем с земли. Экипаж катапультировался при помощи реактивно-катапультной системы - впервые в мировой практике. Майор Кобец и капитан Болдырев вели бой на земле до прибытия эвакуационной группы."За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами", - отметил губернатор.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины . Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, в мире
02:51 05.04.2022 (обновлено: 05:23 05.04.2022)
 
Двух приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России

Двух вертолетчиков, отличившихся на Украине, представили к званиям Героев России

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Лётчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия в ходе военной операции на Украине, сообщил в своём Telegram глава региона Олег Кожемяко.

"Настоящий героизм и образцовое мужество продемонстрировал экипаж вертолёта Ка-52 Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев", - написал губернатор.

По его словам, с начала специальной военной операции они выполнили 25 боевых вылетов. Во время одного из них их вертолет был сбит огнем с земли. Экипаж катапультировался при помощи реактивно-катапультной системы - впервые в мировой практике. Майор Кобец и капитан Болдырев вели бой на земле до прибытия эвакуационной группы.
"За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами", - отметил губернатор.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины . Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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