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Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области
Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области - РИА Новости, 05.04.2022
Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области
Теперь жители Московской области смогут получать выписки и справки на сайте "Госуслуги". Идти в МФЦ для этого не нужно. На сайте заработала онлайн-услуга... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:38
2022-04-05T19:38
2022-04-05T19:38
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут получать выписки и справки на сайте "Госуслуги". Идти в МФЦ для этого не нужно. На сайте заработала онлайн-услуга "Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов", сообщил телеканал "360"."Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 миллиона жителей Московской области, в 2022 году — уже более 200 тысяч. Теперь получить услугу стало удобнее – она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Раньше, чтобы получить выписку, жителям региона нужно было ходить в МФЦ. Теперь услуга доступна на сайте "Госуслуги" Московской области в разделе "Гражданам" — "Личные документы" — "Специальные документы". Для ее получения нужно будет заполнить электронное заявление.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Теперь жители Московской области смогут получать выписки и справки на сайте "Госуслуги". Идти в МФЦ для этого не нужно. На сайте заработала онлайн-услуга "Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов", сообщил телеканал "360"
.
"Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 миллиона жителей Московской области, в 2022 году — уже более 200 тысяч. Теперь получить услугу стало удобнее – она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Раньше, чтобы получить выписку, жителям региона нужно было ходить в МФЦ. Теперь услуга доступна на сайте "Госуслуги" Московской области в разделе "Гражданам" — "Личные документы" — "Специальные документы". Для ее получения нужно будет заполнить электронное заявление.