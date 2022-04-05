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Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области

Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области - РИА Новости, 05.04.2022

Первая онлайн-услуга появилась в МФЦ Московской области

Теперь жители Московской области смогут получать выписки и справки на сайте "Госуслуги". Идти в МФЦ для этого не нужно. На сайте заработала онлайн-услуга... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:38

2022-04-05T19:38

2022-04-05T19:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут получать выписки и справки на сайте "Госуслуги". Идти в МФЦ для этого не нужно. На сайте заработала онлайн-услуга "Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов", сообщил телеканал "360"."Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 миллиона жителей Московской области, в 2022 году — уже более 200 тысяч. Теперь получить услугу стало удобнее – она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Раньше, чтобы получить выписку, жителям региона нужно было ходить в МФЦ. Теперь услуга доступна на сайте "Госуслуги" Московской области в разделе "Гражданам" — "Личные документы" — "Специальные документы". Для ее получения нужно будет заполнить электронное заявление.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)