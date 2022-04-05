https://ria.ru/20220405/ukraina-1781881722.html

На Украине задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области

На Украине задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области - РИА Новости, 05.04.2022

На Украине задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области

Руководитель одной из прокуратур Николаевской области задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в передаче РФ информации о местах содержания российских... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:43

2022-04-05T13:43

2022-04-05T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Руководитель одной из прокуратур Николаевской области задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в передаче РФ информации о местах содержания российских военнопленных, сообщили во вторник в генпрокуратуре Украины."Разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены. По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры, систематически сливал врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных Вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, данные о погибших военнослужащих и гражданских и другую информацию, которая интересовала оккупантов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html

https://ria.ru/20211223/gosizmena-1765250279.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс