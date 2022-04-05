На Украине задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области
На Украине за госизмену задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Руководитель одной из прокуратур Николаевской области задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в передаче РФ информации о местах содержания российских военнопленных, сообщили во вторник в генпрокуратуре Украины.
"Разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены. По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры, систематически сливал врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных Вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, данные о погибших военнослужащих и гражданских и другую информацию, которая интересовала оккупантов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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