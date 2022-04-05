Основой информационной политики Киева стали фейки, заявили в ЛНР
В МИД ЛНР заявили, что основой информационной политики Киева стало использование фейков
© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве. 25 февраля 2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Основой информационной политики Киева стало использование лживой информации, заявил во вторник МИД Луганской народной республики, комментируя попытку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича выдать фото с погибшей в Мариуполе девушкой за якобы убитую в Гостомеле.
В понедельник Арестович опубликовал в соцсетях пост с фотографией тела девушки с выжженной свастикой. Он утверждает, что ее якобы пытали в Гостомеле, который находится приблизительно в 30 километрах от Киева. В тот же день украинское информагентство УНИАН признало фейком эту информацию, отметив, что подобные фото и видео появились еще неделю назад, в них она называлась погибшей в Мариуполе.
"Украинская пропаганда продолжает демонизировать Россию, бездумно клепая циничные фейки", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ведомство осуждает действия Арестовича, "который не стесняясь выдал кадры зверски замученной украинскими неонацистами девушки в Мариуполе за якобы "действия российских военнослужащих".
Американский журналист Патрик Ланкастер 27 марта на своем канале в Youtube опубликовал видео с погибшей в Мариуполе девушкой. Оригинальный ролик называется "Найдена убитая женщина со следами пыток в "украинской военной базе" в подвале мариупольской школы".
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что в подвалах зданий Мариуполя обнаружены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. Он также отмечал, что террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.