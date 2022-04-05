https://ria.ru/20220405/ukraina-1781864249.html

Основой информационной политики Киева стали фейки, заявили в ЛНР

Основой информационной политики Киева стали фейки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022

Основой информационной политики Киева стали фейки, заявили в ЛНР

Основой информационной политики Киева стало использование лживой информации, заявил во вторник МИД Луганской народной республики, комментируя попытку советника... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:39

2022-04-05T12:39

2022-04-05T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

россия

мариуполь

киев

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Основой информационной политики Киева стало использование лживой информации, заявил во вторник МИД Луганской народной республики, комментируя попытку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича выдать фото с погибшей в Мариуполе девушкой за якобы убитую в Гостомеле.В понедельник Арестович опубликовал в соцсетях пост с фотографией тела девушки с выжженной свастикой. Он утверждает, что ее якобы пытали в Гостомеле, который находится приблизительно в 30 километрах от Киева. В тот же день украинское информагентство УНИАН признало фейком эту информацию, отметив, что подобные фото и видео появились еще неделю назад, в них она называлась погибшей в Мариуполе."Украинская пропаганда продолжает демонизировать Россию, бездумно клепая циничные фейки", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Ведомство осуждает действия Арестовича, "который не стесняясь выдал кадры зверски замученной украинскими неонацистами девушки в Мариуполе за якобы "действия российских военнослужащих".Американский журналист Патрик Ланкастер 27 марта на своем канале в Youtube опубликовал видео с погибшей в Мариуполе девушкой. Оригинальный ролик называется "Найдена убитая женщина со следами пыток в "украинской военной базе" в подвале мариупольской школы".Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что в подвалах зданий Мариуполя обнаружены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. Он также отмечал, что террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781843407.html

россия

мариуполь

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев, ситуация в днр и лнр