https://ria.ru/20220405/ukraina-1781830038.html
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев
Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:14
2022-04-05T10:14
2022-04-05T10:58
в мире
евразия
лиссабон (город)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - заявил он.
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евразия, лиссабон (город), дмитрий медведев
10:14 05.04.2022 (обновлено: 10:58 05.04.2022)
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что сознание части украинцев полно лживых мифов