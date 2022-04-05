https://ria.ru/20220405/ukraina-1781830038.html

Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев

Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022

Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев

Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:14

2022-04-05T10:14

2022-04-05T10:58

в мире

евразия

лиссабон (город)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - заявил он.

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html

евразия

лиссабон (город)

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Дарья Буймова

в мире, евразия, лиссабон (город), дмитрий медведев