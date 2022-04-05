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Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022
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Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев
Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:14
2022-04-05T10:58
в мире
евразия
лиссабон (город)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - заявил он.
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html
евразия
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в мире, евразия, лиссабон (город), дмитрий медведев
10:14 05.04.2022 (обновлено: 10:58 05.04.2022)
 
Сознание части украинцев полно лживых мифов, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что сознание части украинцев полно лживых мифов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - заявил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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В миреЕвразияЛиссабон (город)Дмитрий Медведев
 
 
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