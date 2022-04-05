https://ria.ru/20220405/terapevty-1781831664.html

В России выросло число участковых терапевтов

В России выросло число участковых терапевтов - РИА Новости, 05.04.2022

В России выросло число участковых терапевтов

Рост числа участковых врачей-терапевтов отмечается в России, из почти 22 тысяч выпускников 2021 года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:24

2022-04-05T10:24

2022-04-05T10:35

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рост числа участковых врачей-терапевтов отмечается в России, из почти 22 тысяч выпускников 2021 года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились на терапевтические участки 42%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В настоящее время отмечается рост числа врачей-участковых терапевтов, чему в немалой степени способствует закрепленное Минздравом России право выпускников специалитета трудоустроиться на должности врачей участковых служб после прохождения первичной аккредитации", - сказал Мурашко на "Неделе медицинского образования".Он уточнил, что в 2021 году по специальности "Лечебное дело" из 21 980 выпускников, 42% трудоустроилось на терапевтические участки, по специальности "Педиатрия" из 6 269 выпускников трудоустроилось на педиатрические участки 54%.

https://ria.ru/20220401/vrach-1781243477.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество