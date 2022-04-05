https://ria.ru/20220405/terapevty-1781831664.html
В России выросло число участковых терапевтов
В России выросло число участковых терапевтов - РИА Новости, 05.04.2022
В России выросло число участковых терапевтов
Рост числа участковых врачей-терапевтов отмечается в России, из почти 22 тысяч выпускников 2021 года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:24
2022-04-05T10:24
2022-04-05T10:35
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рост числа участковых врачей-терапевтов отмечается в России, из почти 22 тысяч выпускников 2021 года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились на терапевтические участки 42%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В настоящее время отмечается рост числа врачей-участковых терапевтов, чему в немалой степени способствует закрепленное Минздравом России право выпускников специалитета трудоустроиться на должности врачей участковых служб после прохождения первичной аккредитации", - сказал Мурашко на "Неделе медицинского образования".Он уточнил, что в 2021 году по специальности "Лечебное дело" из 21 980 выпускников, 42% трудоустроилось на терапевтические участки, по специальности "Педиатрия" из 6 269 выпускников трудоустроилось на педиатрические участки 54%.
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РИА Новости
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
10:24 05.04.2022 (обновлено: 10:35 05.04.2022)
В России выросло число участковых терапевтов
В России за счет трудоустройства выпускников выросло число участковых терапевтов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рост числа участковых врачей-терапевтов отмечается в России, из почти 22 тысяч выпускников 2021 года по специальности "Лечебное дело" трудоустроились на терапевтические участки 42%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В настоящее время отмечается рост числа врачей-участковых терапевтов, чему в немалой степени способствует закрепленное Минздравом России
право выпускников специалитета трудоустроиться на должности врачей участковых служб после прохождения первичной аккредитации", - сказал Мурашко на "Неделе медицинского образования".
Он уточнил, что в 2021 году по специальности "Лечебное дело" из 21 980 выпускников, 42% трудоустроилось на терапевтические участки, по специальности "Педиатрия" из 6 269 выпускников трудоустроилось на педиатрические участки 54%.