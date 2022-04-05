https://ria.ru/20220405/tarkovskiy-1781870892.html
В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского
В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского - РИА Новости, 05.04.2022
В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского
В Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:47
2022-04-05T13:47
2022-04-05T13:47
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новости культуры
андрей тарковский
кино и сериалы
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государственный литературный музей
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера. Об этом сообщает пресс-служба ГМИРЛИ. Среди экспонатов личные вещи, рисунки и фотографии. Многие предметы показывают впервые. Они входят в коллекцию музея и собрание сестры Тарковского Марины. Экспозиционное пространство разделено на две части. "В первом зале воссоздан мир детства и ранней юности великого режиссера. Детские снимки, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки рассказывают о жизни семьи Тарковских в Москве, Подмосковье, Юрьевце, а также об увлечении юного Тарковского театром, работе в геологической партии, занятиях живописью и фотографией", — говорится в пресс-релизе.Второй зал посвящен кинематографическому наследию постановщика. Здесь посетители могут увидеть плакаты, эскизы костюмов и декораций художников Михаила Ромадина, Евгения Черняева, Нины Фоминой, Ипполита Новодережкина. А также фото со съемок культовых фильмов Тарковского. Выставка продлится до 21 августа 2022 года.
https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781756411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, андрей тарковский, кино и сериалы, музеи, выставки, государственный литературный музей
В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского
Государственный литературный музей представил выставку личных вещей Андрея Тарковского
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера. Об этом сообщает пресс-служба ГМИРЛИ.
Среди экспонатов личные вещи, рисунки и фотографии. Многие предметы показывают впервые. Они входят в коллекцию музея и собрание сестры Тарковского Марины.
Экспозиционное пространство разделено на две части.
"В первом зале воссоздан мир детства и ранней юности великого режиссера. Детские снимки, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки рассказывают о жизни семьи Тарковских в Москве, Подмосковье, Юрьевце, а также об увлечении юного Тарковского театром, работе в геологической партии, занятиях живописью и фотографией", — говорится в пресс-релизе.
Второй зал посвящен кинематографическому наследию постановщика. Здесь посетители могут увидеть плакаты, эскизы костюмов и декораций художников Михаила Ромадина, Евгения Черняева, Нины Фоминой, Ипполита Новодережкина. А также фото со съемок культовых фильмов Тарковского.
Выставка продлится до 21 августа 2022 года.