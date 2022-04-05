https://ria.ru/20220405/tarkovskiy-1781870892.html

В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского

В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского - РИА Новости, 05.04.2022

В Москве открылась выставка личных вещей Тарковского

В Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:47

2022-04-05T13:47

2022-04-05T13:47

культура

новости культуры

андрей тарковский

кино и сериалы

музеи

выставки

государственный литературный музей

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера. Об этом сообщает пресс-служба ГМИРЛИ. Среди экспонатов личные вещи, рисунки и фотографии. Многие предметы показывают впервые. Они входят в коллекцию музея и собрание сестры Тарковского Марины. Экспозиционное пространство разделено на две части. "В первом зале воссоздан мир детства и ранней юности великого режиссера. Детские снимки, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки рассказывают о жизни семьи Тарковских в Москве, Подмосковье, Юрьевце, а также об увлечении юного Тарковского театром, работе в геологической партии, занятиях живописью и фотографией", — говорится в пресс-релизе.Второй зал посвящен кинематографическому наследию постановщика. Здесь посетители могут увидеть плакаты, эскизы костюмов и декораций художников Михаила Ромадина, Евгения Черняева, Нины Фоминой, Ипполита Новодережкина. А также фото со съемок культовых фильмов Тарковского. Выставка продлится до 21 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781756411.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, андрей тарковский, кино и сериалы, музеи, выставки, государственный литературный музей