https://ria.ru/20220405/taksist-1781934520.html

В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП

В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП - РИА Новости, 05.04.2022

В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП

Таксист, вышедший из автомобиля после ДТП, погиб в Москве на Ленинградском шоссе - его сбил коллега, сообщается в официальном Telegram-канале столичной... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:58

2022-04-05T16:58

2022-04-05T16:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Таксист, вышедший из автомобиля после ДТП, погиб в Москве на Ленинградском шоссе - его сбил коллега, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб и еще один пострадал при столкновении грузовика и двух легковых машин в тоннеле на Ленинградском проспекте."После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд. В результате произошедшего пешеход от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220403/dtp-1781504287.html

москва

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, москва