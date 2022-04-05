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В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП - РИА Новости, 05.04.2022
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В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП
В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП - РИА Новости, 05.04.2022
В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП
Таксист, вышедший из автомобиля после ДТП, погиб в Москве на Ленинградском шоссе - его сбил коллега, сообщается в официальном Telegram-канале столичной... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:58
2022-04-05T16:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Таксист, вышедший из автомобиля после ДТП, погиб в Москве на Ленинградском шоссе - его сбил коллега, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб и еще один пострадал при столкновении грузовика и двух легковых машин в тоннеле на Ленинградском проспекте."После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд. В результате произошедшего пешеход от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
16:58 05.04.2022
 
В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП

В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего осмотреть автомобиль после ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Таксист, вышедший из автомобиля после ДТП, погиб в Москве на Ленинградском шоссе - его сбил коллега, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб и еще один пострадал при столкновении грузовика и двух легковых машин в тоннеле на Ленинградском проспекте.
"После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд. В результате произошедшего пешеход от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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