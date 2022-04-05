https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html

Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен

Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен - РИА Новости, 05.04.2022

Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил скорее завершать строительство запланированных на текущий год объектов, чтобы минимизировать риски, связанные с ростом цен,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:18

2022-04-05T19:18

2022-04-05T19:18

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил скорее завершать строительство запланированных на текущий год объектов, чтобы минимизировать риски, связанные с ростом цен, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов во вторник провел совещание республиканского кабмина, посвященное реализации нацпроектов, госпрограмм и антисанкционных мероприятий. Он поручил законтрактоваться по госзаказу на максимальный объем средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные мероприятия."Нужно завершить строительство и ремонт всех запланированных на этот год объектов. По возможности выполняйте работы с опережением графика и досрочно выходите на новые проекты, чтобы минимизировать риски их невыполнения в случае повышения цен", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.Также на заседании обсудили реализацию антисанкционных мер. В частности, на допфинансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей, по ряду договоров вводятся "кредитные каникулы", до конца года отменены все плановые проверки, для сдерживания цен регулярно проводятся ярмарки и мониторинг потребительских цен и запасов социально значимых товаров, а также лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220329/adygeya-1780771958.html

https://ria.ru/20220324/yarmarki-1779896471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мурат кумпилов, россия, республика адыгея, экономика