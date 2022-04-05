Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html
Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен
Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен - РИА Новости, 05.04.2022
Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил скорее завершать строительство запланированных на текущий год объектов, чтобы минимизировать риски, связанные с ростом цен,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:18
2022-04-05T19:18
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg
КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил скорее завершать строительство запланированных на текущий год объектов, чтобы минимизировать риски, связанные с ростом цен, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов во вторник провел совещание республиканского кабмина, посвященное реализации нацпроектов, госпрограмм и антисанкционных мероприятий. Он поручил законтрактоваться по госзаказу на максимальный объем средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные мероприятия."Нужно завершить строительство и ремонт всех запланированных на этот год объектов. По возможности выполняйте работы с опережением графика и досрочно выходите на новые проекты, чтобы минимизировать риски их невыполнения в случае повышения цен", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.Также на заседании обсудили реализацию антисанкционных мер. В частности, на допфинансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей, по ряду договоров вводятся "кредитные каникулы", до конца года отменены все плановые проверки, для сдерживания цен регулярно проводятся ярмарки и мониторинг потребительских цен и запасов социально значимых товаров, а также лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220329/adygeya-1780771958.html
https://ria.ru/20220324/yarmarki-1779896471.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_da927cf0ca933bc2583aac592f3dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, россия, республика адыгея, экономика
19:18 05.04.2022
 
Глава Адыгеи призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен

Глава Адыгеи Кумпилов призвал ускорить стройки, чтобы не пострадать от роста цен

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил скорее завершать строительство запланированных на текущий год объектов, чтобы минимизировать риски, связанные с ростом цен, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник провел совещание республиканского кабмина, посвященное реализации нацпроектов, госпрограмм и антисанкционных мероприятий. Он поручил законтрактоваться по госзаказу на максимальный объем средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные мероприятия.
Монумент при въезде в город Майкоп - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 23:05Республика Адыгея
Власти Адыгеи увеличили объем грантов НКО в сфере соцуслуг до 30 млн рублей
"Нужно завершить строительство и ремонт всех запланированных на этот год объектов. По возможности выполняйте работы с опережением графика и досрочно выходите на новые проекты, чтобы минимизировать риски их невыполнения в случае повышения цен", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
Также на заседании обсудили реализацию антисанкционных мер. В частности, на допфинансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей, по ряду договоров вводятся "кредитные каникулы", до конца года отменены все плановые проверки, для сдерживания цен регулярно проводятся ярмарки и мониторинг потребительских цен и запасов социально значимых товаров, а также лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в сообщении.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:01Республика Адыгея
Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала