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В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон" - РИА Новости, 05.04.2022
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В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"
В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон" - РИА Новости, 05.04.2022
В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"
В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:10
2022-04-05T10:19
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с Управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%",- говорится в сообщении.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам России даны поручения совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:10 05.04.2022 (обновлено: 10:19 05.04.2022)
 
В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"

Роспотребнадзор: доля случаев "стелс-омикрона" в России уже около 80 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с Управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%",- говорится в сообщении.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам России даны поручения совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 12:40Сказано в эфире
Вирусолог объяснил появление нового варианта "омикрона" в Китае
 
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