10:10 05.04.2022 (обновлено: 10:19 05.04.2022)
В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"
Роспотребнадзор: доля случаев "стелс-омикрона" в России уже около 80 процентов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с Управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%",- говорится в сообщении.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам России даны поручения совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.