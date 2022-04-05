https://ria.ru/20220405/stels-omikron-1781829333.html

В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"

В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон" - РИА Новости, 05.04.2022

В России последние две недели доминирует "стелс-омикрон"

В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:10

2022-04-05T10:10

2022-04-05T10:19

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В последние две недели в России наблюдается доминирование "стелс-омикрона", его доля уже около 80%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с Управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%",- говорится в сообщении.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам России даны поручения совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/kitay-1781659144.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии