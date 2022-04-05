https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781976964.html

С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников

С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников - РИА Новости, 05.04.2022

С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников

Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:38

2022-04-05T20:38

2022-04-05T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147882/19/1478821912_0:1:2208:1243_1920x0_80_0_0_249b514f7b384b9a03cb6f7cd251e761.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)