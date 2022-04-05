https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781976964.html
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников - РИА Новости, 05.04.2022
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников
Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:38
2022-04-05T20:38
2022-04-05T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников
Минобороны: с начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников