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С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781976964.html
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников - РИА Новости, 05.04.2022
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников
Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:38
2022-04-05T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:38 05.04.2022
 
С начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников

Минобороны: с начала спецоперации на Украине уничтожено более 400 беспилотников

© Фото : Народная милиция ЛНРБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : Народная милиция ЛНР
Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 400 беспилотных аппаратов и почти две тысячи танков и других бронемашин уничтожены с начала проведения специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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