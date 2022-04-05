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Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко
Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022
Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:40
2022-04-05T11:59
в мире
россия
украина
валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине.Сенатор во вторник посетила Центральный военный клинический госпиталь именно А.А.Вишневского Минобороны РФ и пообщалась с раненными военнослужащими. Спикер, по поручению президента РФ, вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации на Украине."Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию (на Украине), и тогда мы предъявим миру все то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране", - заключила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/matvienko-1781309342.html
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в мире, россия, украина, валентина матвиенко
11:40 05.04.2022 (обновлено: 11:59 05.04.2022)
 
Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине.
Сенатор во вторник посетила Центральный военный клинический госпиталь именно А.А.Вишневского Минобороны РФ и пообщалась с раненными военнослужащими. Спикер, по поручению президента РФ, вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации на Украине.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Матвиенко: россиянам нужно сплотиться и работать на экономику
"Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию (на Украине), и тогда мы предъявим миру все то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране", - заключила она.
 
В миреРоссияУкраинаВалентина Матвиенко
 
 
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