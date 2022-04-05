https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781849203.html

Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко

Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.04.2022

Россия завершит спецоперацию в соответствии с планом, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:40

2022-04-05T11:40

2022-04-05T11:59

в мире

россия

украина

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине.Сенатор во вторник посетила Центральный военный клинический госпиталь именно А.А.Вишневского Минобороны РФ и пообщалась с раненными военнослужащими. Спикер, по поручению президента РФ, вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации на Украине."Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию (на Украине), и тогда мы предъявим миру все то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/matvienko-1781309342.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, валентина матвиенко