https://ria.ru/20220405/smi-1781937026.html

В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ

В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ - РИА Новости, 05.04.2022

В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативном зеркальном... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:05

2022-04-05T17:05

2022-04-05T18:38

госдума рф

медиавойны

россия

политика

василий пискарев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативном зеркальном ответе РФ на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом, заявил председатель комиссии Василий Пискарев."Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По словам депутата, подготовленные комиссией Госдумы по противодействию иностранному вмешательству законодательные поправки могут наделить генпрокурора и его заместителей правом принимать решения об ограничении деятельности и закрытии зарубежных СМИ в России."Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны", - заявил Пискарев. Как уточнил политик, речь идет о возможности запрета для СМИ на вещание, приостановления аккредитации журналистов, а также о закрытии представительств медиа в РФ.

https://ria.ru/20220405/televidenie-1781869198.html

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Кирилл Волков

госдума рф, россия, политика, василий пискарев