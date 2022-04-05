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В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
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В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ
В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативном зеркальном... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:05
2022-04-05T18:38
госдума рф
медиавойны
россия
политика
василий пискарев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативном зеркальном ответе РФ на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом, заявил председатель комиссии Василий Пискарев."Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По словам депутата, подготовленные комиссией Госдумы по противодействию иностранному вмешательству законодательные поправки могут наделить генпрокурора и его заместителей правом принимать решения об ограничении деятельности и закрытии зарубежных СМИ в России."Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны", - заявил Пискарев. Как уточнил политик, речь идет о возможности запрета для СМИ на вещание, приостановления аккредитации журналистов, а также о закрытии представительств медиа в РФ.
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госдума рф, россия, политика, василий пискарев
17:05 05.04.2022 (обновлено: 18:38 05.04.2022)
 
В Госдуме разработали зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ

Комиссия Госдумы разработала зеркальный ответ странам, запретившим российские СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативном зеркальном ответе РФ на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
По словам депутата, подготовленные комиссией Госдумы по противодействию иностранному вмешательству законодательные поправки могут наделить генпрокурора и его заместителей правом принимать решения об ограничении деятельности и закрытии зарубежных СМИ в России.
"Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны", - заявил Пискарев. Как уточнил политик, речь идет о возможности запрета для СМИ на вещание, приостановления аккредитации журналистов, а также о закрытии представительств медиа в РФ.
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