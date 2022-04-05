https://ria.ru/20220405/situatsiya-1781803730.html

Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине

Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине

Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:24

2022-04-05T02:24

2022-04-05T02:25

в мире

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781665305_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea2b5625c5bb04c6dfa6b65d2b326631.jpg

ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН.Генеральный секретарь проинформировал Кулебу о целях поездки замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву и Киев и подтвердил приверженность ООН гуманитарному прекращению огня на Украине. В сообщении также говорится, что генсек выразил намерение усиливать гуманитарную поддержку украинскому народу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/vizit-1781801879.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, оон, украина