02:24 05.04.2022 (обновлено: 02:25 05.04.2022)
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине
Генсек ООН Гутерреш обсудил с главой МИД Украины Кулебой гуманитарную ситуацию в стране
ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию с безопасностью и правами человека на Украине", - сказано в сообщении.
Генеральный секретарь проинформировал Кулебу о целях поездки замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву и Киев и подтвердил приверженность ООН гуманитарному прекращению огня на Украине. В сообщении также говорится, что генсек выразил намерение усиливать гуманитарную поддержку украинскому народу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.