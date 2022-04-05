Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/situatsiya-1781803730.html
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:24
2022-04-05T02:25
в мире
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781665305_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea2b5625c5bb04c6dfa6b65d2b326631.jpg
ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН.Генеральный секретарь проинформировал Кулебу о целях поездки замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву и Киев и подтвердил приверженность ООН гуманитарному прекращению огня на Украине. В сообщении также говорится, что генсек выразил намерение усиливать гуманитарную поддержку украинскому народу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/vizit-1781801879.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781665305_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_043575bce26b17748247397ac74eaefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, украина
02:24 05.04.2022 (обновлено: 02:25 05.04.2022)
 
Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине

Генсек ООН Гутерреш обсудил с главой МИД Украины Кулебой гуманитарную ситуацию в стране

© REUTERS / Oleksandr RatushniakУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
Украина
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой тему безопаснсоти и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию с безопасностью и правами человека на Украине", - сказано в сообщении.
Генеральный секретарь проинформировал Кулебу о целях поездки замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву и Киев и подтвердил приверженность ООН гуманитарному прекращению огня на Украине. В сообщении также говорится, что генсек выразил намерение усиливать гуманитарную поддержку украинскому народу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
01:21
Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину
 
В миреООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала