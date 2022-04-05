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ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами
ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами - РИА Новости, 05.04.2022
ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами
Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором чтении законопроект об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:06
2022-04-05T14:06
2022-04-05T14:06
общество
ольга ковитиди
елена ямпольская
алексей пушков
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ссср
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госдума рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором чтении законопроект об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".Так, предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщается в пояснительной записке.За повторное совершение правонарушения предлагается установить: для граждан - административный штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, отмечается в документе.Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц - административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Александр Жуков и сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.
https://ria.ru/20211027/obschestvo-1756472961.html
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общество, ольга ковитиди, елена ямпольская, алексей пушков, германия, ссср, россия, госдума рф
ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами
Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за уравнивание СССР и Германии в войне
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором чтении законопроект об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ
новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР
, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии
, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Так, предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщается в пояснительной записке.
За повторное совершение правонарушения предлагается установить: для граждан - административный штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, отмечается в документе.
Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц - административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.