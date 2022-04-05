https://ria.ru/20220405/shtrafy-1781886454.html

ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами

ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами - РИА Новости, 05.04.2022

ГД приняла во II чтении проект о штрафах за уравнивание СССР с нацистами

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором чтении законопроект об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:06

2022-04-05T14:06

2022-04-05T14:06

общество

ольга ковитиди

елена ямпольская

алексей пушков

германия

ссср

россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором чтении законопроект об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".Так, предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщается в пояснительной записке.За повторное совершение правонарушения предлагается установить: для граждан - административный штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, отмечается в документе.Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц - административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Александр Жуков и сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

https://ria.ru/20211027/obschestvo-1756472961.html

https://ria.ru/20210701/volodin-1739369716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга ковитиди, елена ямпольская, алексей пушков, германия, ссср, россия, госдума рф