https://ria.ru/20220405/shkoly-1781802177.html
В Камчатском крае "заминировали" школы
В Камчатском крае "заминировали" школы - РИА Новости, 05.04.2022
В Камчатском крае "заминировали" школы
Учеников всех школ Камчатского края снова эвакуируют из-за сообщения о возможном "минировании", отменены занятия первой смены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:26
2022-04-05T01:26
2022-04-05T01:26
происшествия
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Учеников всех школ Камчатского края снова эвакуируют из-за сообщения о возможном "минировании", отменены занятия первой смены, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в этом году эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта и 4 апреля.В пресс-службе добавили, что отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий.Всего в Камчатском крае действует 121 школа.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220401/ermitazh-1781299457.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, россия
В Камчатском крае "заминировали" школы
В Камчатском крае в шестой раз с начала 2022 года "заминировали" школы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Учеников всех школ Камчатского края снова эвакуируют из-за сообщения о возможном "минировании", отменены занятия первой смены, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в этом году эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта и 4 апреля.
"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона", - сказали в правительстве.
В пресс-службе добавили, что отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий.
Всего в Камчатском крае
действует 121 школа.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.