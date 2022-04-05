https://ria.ru/20220405/shkoly-1781802177.html

В Камчатском крае "заминировали" школы

В Камчатском крае "заминировали" школы - РИА Новости, 05.04.2022

В Камчатском крае "заминировали" школы

Учеников всех школ Камчатского края снова эвакуируют из-за сообщения о возможном "минировании", отменены занятия первой смены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T01:26

2022-04-05T01:26

2022-04-05T01:26

происшествия

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Учеников всех школ Камчатского края снова эвакуируют из-за сообщения о возможном "минировании", отменены занятия первой смены, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в этом году эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта и 4 апреля.В пресс-службе добавили, что отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий.Всего в Камчатском крае действует 121 школа.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220401/ermitazh-1781299457.html

камчатский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, россия