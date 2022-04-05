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Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 05.04.2022
Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Запад "выкручивает руки" Белграду из-за сотрудничества с Москвой, давление будет только нарастать, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:38
2022-04-05T14:38
2022-04-05T14:52
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад "выкручивает руки" Белграду из-за сотрудничества с Москвой, давление будет только нарастать, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Сильное - не то слово, давление колоссальное, давление наглое и бесцеремонное. Это попросту выкручивание рук. Разумеется, мы ожидаем, как и сербское руководство, что это давление будет продолжено", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко
14:38 05.04.2022 (обновлено: 14:52 05.04.2022)
Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Посол в Белграде Боцан-Харченко: давление Запада на Сербию будет только нарастать