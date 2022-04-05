https://ria.ru/20220405/serbiya-1781896315.html

Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол

Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 05.04.2022

Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол

Запад "выкручивает руки" Белграду из-за сотрудничества с Москвой, давление будет только нарастать, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:38

2022-04-05T14:38

2022-04-05T14:52

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад "выкручивает руки" Белграду из-за сотрудничества с Москвой, давление будет только нарастать, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Сильное - не то слово, давление колоссальное, давление наглое и бесцеремонное. Это попросту выкручивание рук. Разумеется, мы ожидаем, как и сербское руководство, что это давление будет продолжено", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко